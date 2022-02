¿Quién era Michell Simón, cronista deportiva originaria de Coatzacoalcos, hallada sin vida en Tlalpan?

Este martes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la identidad del cuerpo de una mujer localizado en Santo Tomás Ajusco en la alcaldía Tlalpan.

Se trata de Michell Simón, de 29 años de edad, cronista deportiva y actriz, originaria de Coatzacoalcos, Verazcruz.

A través de sus redes sociales, Michell se describía como conductora de televisión, modelo, actriz y "feliz mamá".

Michell se mudó a la Ciudad de México en busca nuevas oportunidades para sobresalir en su carrera como cronista deportiva.Era conductora del programa deportivo Hoy Futbol en AymSports.

En Instagram dejaba ver su faceta como mamá de una pequeña de cuatro años, además de compartir fotografías de sus viajes y su pasión por el beisbol.

Su gusto por los deportes lo llevó a la práctica de box, como lo dejó ver en videos que subió a redes sociales.

"No saben lo felipe y con tenis que estoy... No se imaginan lo que me está dejando el Box... No imagino ahora mi vida sin este hermoso deporte... Gracias a mi Coach y a las personas que me rodean y me alientan a seguir adelante... Es con todo menos con Miedo", escribió en una publicación de Instagram para acompañar una grabación de su entrenamiento.

VER MÁS Periodista Michell Simón es asesinada en Tlalpan, Ciudad de México

Había sido reportada como desaparecida hace tres días

En su cuenta de TikTok, la también modelo compartió con sus seguidores un último video hace 3 días bailando reggaeton.

También tenía una cuenta de OnlyFans y a través de sus redes sociales invitaba seguirla.

Identifican cuerpo de Michell

Esta tarde, el vocero de la Fiscalía General de Justicia confirmó que el cuerpo encontrado envuelto en toallas de un hotel, en la zona boscosa del Ajusco, alcaldía Tlalpan, pertenece a Michell Simón y ya fue identificado por sus familiares por los tatuajes que tenía.

La Fiscalía capitalina confirmó que el cuerpo se encontró el lunes pasado y señaló que se brinda atención psicológica a su familia y se ha agilizado el proceso de los trámites de la entrega del cuerpo, al tiempo que anunciaron que iniciaron las investigaciones para dar con el o los presuntos responsables de este feminicidio.

Feminicidios en 2022. En los dos meses de este 2022, la Fiscalía Capitalina ha iniciado cinco carpetas de investigación por feminicidio, un número elevado pues si bien los números de los crímenes de alto impacto muestran una tendencia a la baja, las agresiones contra las mujeres, se mantienen en las cifras del año pasado.