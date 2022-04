Queman espectaculares en Gómez Palacio y se desatan acusaciones

La coalición Juntos Hacemos Historia conformada por Morena-PVEM-PT y RSP denunció ayer por la mañana públicamente la quema intencional de dos espectaculares ubicados en la zona del bulevar Carlos Herrera y CBTS 147 en Gómez Palacio.

Otniel García Navarro, dirigente estatal de Morena, dijo que como consecuencia de una guerra sucia "se empiezan a ver agresiones y vemos el día de hoy que dos espectaculares, uno de Marina Vitela y otro de Betzabé amanecen quemados y sabemos que son los equipos de Esteban Villegas y que son los equipos de Leticia Herrera".

Dijo que ante la desesperación de ver cómo van las candidatas, empiezan a recurrir a las agresiones "y debo decirles que sí deben de estar preocupados, pero deben de estar muy contentos todos los habitantes de Gómez Palacio y de Lerdo, porque por primera vez vamos a tener una gobernadora lagunera y sin duda, vendrán los mejores tiempos para Gómez Palacio y para Lerdo".

El dirigente estatal de Morena dijo que "fueron violentados por los equipos de Esteban Villegas y de Leticia Herrera y hoy estaremos preparando la denuncia en dos sentidos ante la Fiscalía por los daños, pero también ante las instancias electorales".

Comentaron que en Mapimí han sido ellos los que directamente han estado agrediendo a compañeros de Morena "y que son los equipos identificados con ellos, los mismos que le ayudan a Lety y a Esteban y han estado tratando de intimidar en la zona rural y ya le tocará a la autoridad investigar".

Destacó entre las gestiones de Marina Vitela el tema del agua a través de la gestión del proyecto de Agua Saludable Para La Laguna.

Estrella Morón, quien representa al Partido Verde Ecologista, dijo: "Claramente son actos desesperados y misóginos y son señales de violencia de género en contra de nuestras candidatas Marina Vitela y Betzabé".

LO QUE DICE BETZABÉ

"Fue muy desafortunado para mí despertarme y revisar mi teléfono y darme cuenta de lo que estaba pasando y de inmediato me fui al lugar e hice un video llamando a jugar limpio, definitivamente la gente no quiere eso, cuando digo que es tiempo de la gente hablo de propuestas y de escuchar a la gente, no busquemos desvirtuar la atención de la población", dijo la candidata a la alcaldía de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, quien además hizo un llamado al juego limpio.

"Después de ciertos infiernos, no cualquier demonio me quema", comentó. y dijo que ya antes golpearon a un joven de su equipo.

"Golpearon a uno de mis chavos de las brigadas. Lo golpearon, se lo llevaron y lo dejaron en una carretera. Las denuncias ya se están haciendo. Como sabemos, no podemos interferir en las declaraciones para que no afecte la investigación, sin embargo, yo también le dije a los chavos, no están solos , no los voy a dejar solos y no voy a dejar, porque la justicia se hace desde ahorita y esto es guerra sucia y es desesperación", declaró.

DICEN QUE FUE UN AUTOSABOTAJE

En una rueda de prensa posterior a la de la anterior coalición, el presidente del PRI en Gómez Palacio, Raúl Meraz, dijo que la quema de los espectaculares de Marina Vitela y Betzabé Martínez era un autosabotaje de Morena para llamar la atención, porque su candidata no va bien en las encuestas.

También dijo que reprueban los actos que violenten el proceso electoral.

La dirigencia del PRI en Gómez Palacio estuvo acompañada de la secretaria general, Lety Soto, del presidente del PAN, Mario Ibáñez y del presidente del PRD, Cecilio Campos.

"Bajo cualquier circunstancia reprobamos los hechos y cualquier acto que violente el proceso electoral en turno... Reprobamos cualquier hecho que atente contra el debido proceso electoral... Reprobamos más que esta estrategia de autosabotaje la estén diseñando los de enfrente y tienen malos asesores y tienen una mala estrategia", dijo Meraz.

Exigieron al dirigente estatal de Morena, Otniel García Navarro, pruebas de que el candidato a la gubernatura de Durango, Esteban Villegas y la candidata a la alcaldía de Gómez Palacio, Leticia Herrera, estarían detrás de la quema de espectaculares.

LOS RETAN A PRESENTAR PRUEBAS

"A Otniel García Navarro, a Rafael Palacios los retamos a que nos compruebe lo que están acusando. No tienen una sola prueba y sin embargo nosotros sí hemos presentado pruebas y denuncias de las irregularidades que han cometido", dijo Raúl Meraz, quien mencionó que en su caso particular ha presentado denuncias por agresiones en su contra.

Al igual que el dirigente de Morena, destacó que las encuestas les dan la ventaja a los candidatos de su propio partido "y en el tema local, Lety Herrera está entre 18 y 22 puntos por encima de su candidata de Morena, que no es candidata gomezpalatina, porque ni siquiera tiene residencia efectiva en nuestro municipio", mencionó el dirigente local del PRI.

QUE NO ENGAÑE OTNIEL

Los dirigentes locales de la alianza Va Por Durango, pidieron al dirigente Otniel García no atribuir a la candidata a la gubernatura por la alianza Juntos Hacemos Historia, conformada por Morena-PVEM-PT-RSP, Marina Vitela, el proyecto de Agua Saludable para La Laguna ni colgarse de él.

"Que no engañe tampoco Otniel, porque hoy vino a hablar y a decir que la candidata de ellos a la gubernatura es la única que se preocupa por el proyecto de Agua Saludable y eso es falso, el proyecto de Agua Saludable tiene más de 10 o 15 años y hoy se lo quieren colgar", dijo.

También criticó la gestión de la candidata de Morena a la gubernatura en el tiempo que fue presidenta municipal de Gómez Palacio, cargo que ejerció hasta noviembre de 2021.

"No pudo con Gómez y menos puede con el estado. Si en dos años acabaron con Gómez Palacio, en 6 años desaparecen del mapa nuestro estado y quieren hoy con la imagen del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, colgarse las obras del Gobierno Federal", dijo.

El dirigente del PAN, Mario Ibañez y el dirigente del PRD, Cecilio Campos, también dijeron que la quema de espectaculares parecía mas una estrategia para llamar la atención y victimizar a las candidatas, para lograr conmover a los votantes, pero que serán las autoridades correspondientes las que hagan las investigaciones.

15

DÍAS

llevan apenas de que iniciaron campañas en el caso de candidatos a Municipios.

Elecciones

Durango es uno de los 6 estados donde habrá elecciones el 5 de junio.

* En las elecciones de Durango, la ciudadanía, a través de su voto elegirá a quien estará ocupando la gubernatura del Estado, así como a quienes integrarán los 39 Ayuntamientos.

* Las campañas en Gómez Palacio, Lerdo y Durango iniciaron el 13 de abril y concluyen el primero de junio de este año.

(EL SIGLO DE TORREÓN)