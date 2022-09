'Quedan cinco finales antes de la liguilla'

Con la mira puesta en los lugares más altos de la tabla es como se encuentra en estos momentos Santos Laguna, según comentó el mediocampista argentino Juan Francisco Brunetta, quien habló la tarde de ayer ante los medios de comunicación tras la sesión de entrenamiento a puerta cerrada que tuvo el equipo lagunero previo al encuentro de hoy contra Necaxa.

Enfocado completamente en el equipo proveniente de Aguascalientes, Brunetta señaló que será un duelo complicado, puesto que los Rayos llegan a La Laguna en el séptimo lugar, buscando su tercer triunfo como visitante.

"Vimos algo estos días sobre ellos y vamos a ver un poco más, Necaxa viene de ganar un partido importante, en la Liga son partidos muy parejos, todos compiten y será un duelo fuerte como lo han sido todos hasta ahora, nosotros estamos preparados, tranquilos y pensando qué tenemos que hacer para ganar el partido".

Brunetta indicó que la casa de los Guerreros debe de ser imbatible, puesto que, como otros equipos, el apoyo de la gente los hace grandes dentro de la cancha, al momento de buscar llegar a la META: "Nos quedan tres (juegos) en casa, eso es importante, en el TSM nos hacemos fuertes y trataremos de ir a sumar de visitantes, como lo hicimos en dos ocasiones, quizá son rivales duros, Puebla y Toluca se hicieron fuertes de local, nosotros apenas nos íbamos acomodando y quizá nos jugó en contra eso, con Tigres lo hicimos bien, pero no fuimos eficaces al convertir, pero vamos partido a partido, veníamos de ganar cuatro al hilo y toca sumar de a tres", explicó el argentino.

Autocrítico

Sobre el partido del sábado ante Pachuca, Brunetta hizo hincapié en que no tuvieron la pelota como en encuentros anteriores lo habían hecho: "No hicimos un buen partido con Pachuca, el primer tiempo fue más parejo que el segundo, pero no jugamos como lo veníamos haciendo, tenemos que hacer autocrítica, tratar de salir del mal momento y pensando en Necaxa, el equipo venía teniendo mucho juego, quizá nos faltó tener más la pelota, Pachuca presionó bien, es un equipo muy intenso y nos costó eso, pero hicimos ya autocrítica, corregir lo que hicimos mal y enfocarnos en Necaxa que sera un partido importante para ya posicionarnos y meternos en los primeros cuatro, que es el objetivo que tenemos".

Adaptación

Además, el argentino, proveniente del continente europeo destacó el arropo dado por sus compañeros y cuerpo técnico tras su llegada a la Liga MX, argumentando que se siente contento en la escuadra albiverde: "Al principio pensé que me costaría un poco en los primeros partidos, pero gracias a la confianza que te dan los compañeros y el cuerpo técnico, eso me ayudó mucho y me siento contento en lo personal, lo importante es que el equipo viene bien, más allá del tropezón ante Pachuca, estamos en la recta final del torneo y seguimos buscando estar en los primeros cuatro", explicó.

Por último, el argentino destacó que el equipo lagunero buscará hilvanar el mayor número de victorias posibles de cara a la liguilla, que no será fácil para el y sus compañeros: "El primer objetivo es tratar de meterse en los primeros cuatro,es el que apuntamos desde que arrancó el torneo, lo hacemos bien, podemos seguir mejorando todavía, quedan cinco finales antes de llegar a la liguilla, creo que el equipo va por buen camino y ante Necaxa tenemos la posibilidad de demostrar que queremos estar arriba", concluyó el sudamericano.