'Que tapen el desnivel o que lo terminen'

"Que lo tapen o que terminen, pero que lo hagan y que haya circulación ", exigen los comerciantes cercanos a la obra del paso a desnivel 5 de Mayo, que lleva más de siete meses en construcción y cerca de un mes con los trabajos detenidos.

Y es que, contrario a lo que aseguró tanto la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope), Ana Rosa Hernández, de que se seguiría trabajando de la mano con los contratistas para que la obra no se detuviera, así como del presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la región Laguna, Donato Gutiérrez, quien dijo de que los trabajos estaban parcialmente detenidos, los afectados aseguraron que la obra tiene detenida cerca de un mes.

Ayer, un grupo de comerciantes afectados, se plantaron en el lugar para dar a conocer su molestia y manifestar la posibilidad de recurrir al amparo para exigir el pago de una indemnización.

Y es que aunque la pasada Administración Estatal les aseguró que la obra estaría "blindada", ya son más de 20 los negocios que han "tronado" por la falta de clientela, al encontrarse el paso tapado a la circulación debido a la obra, que no tiene para cuándo terminar.

"El detalle es que a causa de esta obra, ya muchos locales están cerrados, aquí seguimos aferrándonos, porque para dónde más vamos; ahora el problema de la obra, nos dijeron cuando nos citaron en Secope que esto estaba blindado, que aunque la administración se fuera, la obra iba a seguir, no iba a parar, entonces cuando ya se van dejan la obra, esta obra tiene un mes tirada, se llevaron toda la maquinaria", dijo Alfredo Luna, comerciante dedicado a la venta de gorditas.

Apenas el sábado pasado, la titular de la Secope aseguraba que la obra registraba un avance del 50 a un 60 por ciento, y que se trabajaría de la mano con Ferromex para evitar que los trabajos se detuvieran.

Sin embargo, los afectados estiman que la obra no tiene más del 30 por ciento y que no se ha parado ningún trabajador, "puros fierros y está una maquinaria que no tardan en venir por ella", dijo el comerciante.

"Nosotros no culpamos a la Administración nueva, ni al gobernador, ni a la presidenta, no los culpamos porque ellos llegaron y encontraron este cochinero, que dejó (José) Rosas Aispuro y Marina Vitela (exalcaldesa), lo que sí pedimos es que nos apoyen para darle solución a esto, porque esto no puede ser posible. Se oyen comentarios que esto va a durar tres a cuatro meses hasta mediados del año que entra se le dará continuidad, entonces nuestra inconformidad es que, o que le sigan o que lo tapen, porque esto no va al 30 por ciento", expresaron los afectados.

Mencionan que además de que se les dijo que la obra estaría "blindada", se les prometió la entrega de 5 mil pesos desde la pasada Administración Estatal, recursos que tampoco llegaron.

"Dijeron que se nos iba a dar un apoyo de una miserable cantidad de 5 mil pesos, no es nada, lo que después nos dijeron es que nos iban a indemnizar, que de hecho es lo que merecemos por el daño que vinieron a ocasionarnos a todos, porque no fue uno ni dos, ya son varios negocios que ya cerraron y no hubo respuesta, porque la respuesta que ellos nos dieron se la llevaron junto con ellos".