¡Que siempre no! Ayuntamiento de Torreón volverá a reubicar a los comerciantes triquis

Por considerar que no será conveniente para su venta, el Municipio de Torreón proyecta nuevamente la reubicación de los comerciantes triquis, de la Alameda Zaragoza al bosque Venustiano Carranza. No obstante, los vendedores no quedaron muy convencidos con esta propuesta.

Originalmente, sus puestos se encontraban en la calle Leandro Valle, entre Juárez e Hidalgo, pero fueron reubicados a la González Ortega, sobre la Alameda, por acuerdo de Cabildo. Ahora se les quiere enviar al bosque, lo que causó inconformidad en los comerciantes, pues llevan cerca de un mes sin laborar debido a este proceso de reubicación.

Otra opción que propuso el Municipio es cambiarlos a la calle Leandro Valle, pero entre presidente Carranza e Hidalgo.

"Definitivamente en la Alameda, en el andador, no fue lo más conveniente, en su momento, digamos, no dan un buen aspecto a la Alameda, en todo lo que estamos haciendo de hermoseamiento de la misma, y el área peatonal se reduce considerablemente, por lo tanto vamos a reubicarlos de este lugar", expresó Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, director de Obras Públicas Municipales.

Señaló que este martes iniciaría el desarmado interior de los locales para que mañana miércoles ya estén listos para moverse y volverse a armar.

"No es un tema que vayamos a terminar en un solo día, son demasiados stands, son 16 módulos, no van a quedar movidos en un día, vamos a necesitar varios días para moverlos, vamos a necesitar una grúa, vamos a reutilizar todo el mismo material y se los vamos a dejar en condiciones para laborar", comentó.

Por otra parte, el funcionario dijo que tendrían una reunión con los representantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec-M) en La Laguna en relación al Árbol de la Esperanza, el cual fue adoptado desde hace muchos años por las familias y en el que cuelgan los nombres y fotografías de sus seres queridos que aún no han llegado a casa.

"El árbol tiene daño, estaba seco desde hace varios años, entonces hay una propuesta de reemplazarlo, poner otro, éste rescatarlo, hacer un tipo memorial con el mismo, vamos a arreglar el área, es un área integral, de arreglar toda la Alameda", expuso Von Bertrab Saracho.

Consideró que el Memorial es algo que se debe respetar y aseguró que el Municipio está consciente de esto, por lo que trabajarán en coordinación con Fuundec en relación a lo que se quiere para esta zona.