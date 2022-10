¿Qué se sabe de la participación de Lana del Rey en el nuevo álbum de Taylor Swift?

El nuevo disco de Taylor Swift, Midnights, que se publicará el próximo 21 de octubre, contará con una colaboración de Lana del Rey en la canción Snow on the beach, según anunció hoy la intérprete estadounidense en una red social.

La cantante estadounidense publicó en TikTok la última canción del listado de canciones que hablarán de trece noches sin dormir a lo largo de su vida: la pista 4, en la que cantará con Lana del Rey, con quien comparte productor, Jack Antonoff.

La primera canción del álbum será Lavender Haze; la segunda, Maroon; la tercera, Anti-Hero; la cuarta, la conocida hoy Snow On The Beach (feat. Lana Del Rey); la quinta You're On Your Own, Kid; la sexta Midnight Rain; la séptima Question...?; la octava Vigilante Shit; la novena Bejeweled; la décima Labyrinth; la undécima, Karma; la duodécima Sweet Nothing y la decimotercera Mastermind.

Para desvelar las canciones, Swift ha ido publicando sucesivos vídeos en la red social en los que, en un ambiente retro, saca una bola de un bingo casero con cada título.

Este será el décimo álbum de estudio de la cantante y compositora, que comenzó su carrera como "la voz adolescente del country" pero pronto se inició en el estilo pop.

Posee más de 200 premios, entre ellos Grammy, Emmy, Billboard Music Award, American Music Award, Country Music Association Award y MTV.