¡Qué romántico! Novio dedica 'mi corazón encantado' de Dragon Ball al estilo mariachi

Recientemente, un joven protagonizó una escena de amor digna de las mejores películas románticas, y es que cumplió el sueño de muchas mujeres al ofrecer una serenata nocturna con mariachis, pero le dio un giro inesperado: la canción que dedicó a su chica fue "Mi corazón encantado", es decir, el tema de inicio de Dragon Ball GT.

El usuario de TikTok @bryamcabrera publicó un video donde se observa a la pareja a la entrada de una vivienda, mientras disfrutan del concierto bajo la luz de un farol y de la luna. La joven sostiene un ramo de flores bajo el brazo, y los mariachis cantan emocionados el tema de la serie animada japonesa.

Ante la conmovedora escena, los usuarios de TikTok destacaron que dedicar el ending de Dragon Ball GT es todo un acto de amor, pues escribieron comentarios como: "Bro, ¿estás seguro que es la indicada?, a cualquiera no se le dedica ese temón"; "a mí me hacen eso y "Mi corazón encantado" se publicó originalmente en Japón bajo el título de "Dan Dan Kokoro Hikareteku", y es el cuarto sencillo de la banda de rock Field of View.

En 1999, el tema llegó a México con la voz de Aarón Montalvo, a quien la productora de doblaje Intertrack le cedió los derechos de interpretación.

La letra en español es obra de Loretta Santini, mientras que la segunda voz en los coros es de Marisa de Lille, conocida por cantar el primer opening de Sailor Moon.