¿Qué revela el último libro publicado sobre Donald Trump?

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump planteó varias veces la posibilidad de bombardear laboratorios de drogas mexicanos; quiso despedir por Twitter a su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner como asesores de la Casa Blanca; cuando dio positivo a COVID-19, él mismo llegó a temer por su vida, es algo de lo que se narra en Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America, de Maggie Haberman, periodista del The New York Times.

Se asegura que el exmandatario pensó en la posibilidad de ordenar a sus fuerzas armadas que bombardearan los laboratorios de drogas que hay en México; el exsecretario de Defensa estadounidense Mark Esper quedó atónito ante la propuesta.

En el libro, Haberman "recorre el viaje de Donald Trump desde las calles de Queens hasta el Upper East Side de Manhattan, desde la Casa Blanca hasta Mar-a-Lago", indicó Lloyd Green en The Guardian.

El exmandatario también subestimaba a Kushner, burlándose de él como amanerado, escribe Haberman.

Además, aporta detalles sobre cómo Trump se resistió a denunciar a los supremacistas blancos y se tomaba a broma el deterioro de la salud de la jueza Ruth Bader Ginsburg antes de que su muerte en 2020 le diera un tercer juez en la Corte Suprema.

"Para comprender plenamente a Donald Trump, su presidencia y su futuro político, la gente debe saber de dónde viene", escribió Haberman.

Además, Trump solía provocar grandes atascos en su inodoro al arrojar en él documentos que no quería conservar.

Según el libro, varios funcionarios del gabinete creían que Trump tenía problemas con las mujeres líderes. No le gustaba la excanciller de Alemania Angela Merkel, escribe Haberman.

Sobre los comicios de 2020, Haberman asegura en el libro que el expesidente habría dado "carta blanca" a su abogado, Rudolph Giuliani, para que consiguiera anular las elecciones que perdió. Haberman también documentó un historial de comentarios homófobos supuestamente pronunciados por Trump.

El expresidente ha atacado a Haberman, escribiendo en su plataforma que el libro contiene "muchas historias inventadas con cero comprobación de hechos".