'¿Qué pedo, qué les duele?', Eduin Caz reacciona a las criticas tras su presentación en el Zócalo

Tras los constantes mensajes de odio contra Grupo Firme, derivados del concierto que ofrecieron en el Zócalo Capitalino, Eduin Caz habló de cómo se siente frente a las críticas que ha recibido la agrupación de regional mexicano, pues han sido muchas y muchos quienes los denominan como "nacos", tanto a los integrantes de la banda como a sus fans.

Fue este domingo cuando Grupo Firme abarrotó la plancha del Zócalo y sus calles aledañas, al ofrecer un concierto en el que interpretaron sus temas más conocidos y queridos por el público. Pese a que entre las y los presentes hubo quienes tuvieron que ser atendidos por el servicio médico, por descompensación y falta de hidratación, el evento resultó todo un éxito.

(FOTO: ARCHIVO)

A la mañana siguiente del concierto, el Gobierno de la CDMX informó que la asistencia superó el récord de otros recitales que se han organizado anteriormente en el Zócalo, con la presencia de más de 280 mil personas. Además, más de 809 mil usuarios transmitieron el evento desde sus dispositivos móviles, de acuerdo con las cifras proporcionadas por Martí Batres.

Sin embargo, no toda la población estuvo conforme con el desempeño de Grupo Firme, pues días antes de que tuviera lugar el concierto, surgieron cientos de tuits en contra del evento, donde varios usuarios de Twitter se quejaban de que los impuestos de las y los mexicanos se invirtieran en un espectáculo de entretenimiento. Hubo, además, quienes hicieron comentarios sobre el género musical regional, indicando que se trataba de música para "nacos".

Pero estos comentarios no se detuvieron luego del domingo, sino que se intensificaron y los tuits entre los fans de Grupo Firme y quienes no acudieron al concierto se convirtieron en una batalla dentro de las redes sociales, pues no sólo se utilizó la denominación "naco" para señalar a las y los asistentes al concierto, ya que también fueron criticadas las personas que hablaron mal de la agrupación por realizar comentarios clasistas.

¿Qué opina Eduin Caz de los comentarios clasistas contra Grupo Firme?

Fue esta situación la que llevó a Eduin Caz, líder de la banda, a pronunciarse públicamente, pues en una historia de Instagram confesó que se sentía "bajoneado", pese a que habían batido un récord de asistencia durante el concierto, ya que no comprendía por qué estaban recibiendo tanto "hate", sobre todo, cuando las críticas y señalamientos provenían de mexicanos como él y los integrantes de la agrupación.

"Me siento como triste y desilusionado porque uno es buena persona, no es malo, y todo lo que hago, lo hago de buena fe. Casi la mayoría que tiraron son mexicanos, ¿Qué pedo?, ¿Qué les duele", dijo en un video que grabó, donde puede apreciarse que se encuentra entrenando en el gimnasio.