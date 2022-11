¿Qué pasó? Jennifer Lopez enciende las alarmas tras borrar su contenido de Instagram

La "Diva del Bronx", Jennifer Lopez, sorprendió a sus seguidores por redes sociales al desaparecer todo su contenido de su cuenta de Instagram y cambiar su fotografía de perfil por una imagen en negro sin mensaje, ni motivo aparente.

La cuenta de la cantante de 53 años quedó vacía y en redes sociales alternas como Twitter y TikTok, la cantante también usó la fotografía en negro, siendo Facebook la única distinta al haber compartido una imagen oscura con su firma escrita a mano: "Jennifer Lopez".

"Nuevo proyecto, gran estrategia de marketing", escribió Miguel Angel en la publicación, un internauta seguidor de la cantante que, entre muchos otros, mostraron su sorpresa y deseo de noticias nuevas en torno al trabajo artístico de Lopez.

Dos semanas atrás, la cantante de Love Don't Cost a Thing comenzó las celebraciones de los 20 años de su álbum: This Is Me Then, lanzado el 25 de noviembre del 2002, por lo que muchos asumen que su ausencia en redes tiene algo que ver con dicho festejo.

El álbum fue muy significativo para la también actriz, pues algunos de los temas habían surgido de la inspiración que le supuso su incipiente romance con el actor Ben Affleck, con quien se comprometería el mismo año de la salida del disco.

Entre dichas canciones se encuentran Dear Ben o Jenny From The Block, esta última contó con un polémico video que contaba la persecución de los paparazzi a su romance y en el que aparecía el actor de Good Will Hunting (1997).

No obstante, dos años más tarde López anunciaría por medio de un comunicado que la relación había llegado a su fin y no fue hasta 17 años más tarde que la pareja nombrada por sus fans como "Bennifer" retomó su relación sentimental, concretando su amor con un íntimo casamiento en Las Vegas, en julio del 2022.

López actualmente cuenta con 15 millones de seguidores en TikTok, 226 millones en Instagram, más de 45 millones en Twitter y 60 millones en Facebook.