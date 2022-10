'Que nazca bien el proyecto', pide Riquelme sobre el Metrobús

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, aseguró que no se ha dejado de trabajar en el Metrobús y que la ampliación que se solicitó a Banobras fue porque los recursos tenían temporalidad, desde que se echó a andar con La Laguna de Durango. Sin embargo, dijo que el sistema de transporte estará listo antes del 1 de octubre de 2023.

El mandatario explicó que la prórroga no es para entregar hasta octubre del próximo año y que los recursos están ejercidos, aseguró que hay avance y se dará a conocer en breve el modelo de negocios con los transportistas.

Dijo que la pandemia obligó a solicitar la ampliación del tiempo, pues entonces no habría sido viable el modelo de negocios pero expuso que hoy sí sería viable. Insistió en que la prórroga es a Banobras, porque ahí se tiene que entregar el transporte funcionando, con lo que se cierra el expediente, de modo que así no se reclaman los recursos ejercidos por el estado.

Recordó que el proyecto se canceló a mano alzada en La Laguna de Durango, pero cuenta con recurso municipal y estatal, además de que se autorizó un esquema de Asociación Público Privada para las terminales, que se contemplaban hasta Lerdo, pero ya no es el modelo con que se inició, que era más ambicioso. El edil no descartó que Durango se podría luego sumar.

"No quiero dar fecha pero va a estar antes, no quiere decir que nos vayamos hasta octubre del 2023", dijo. No obstante, reconoció que la entrega de camiones, que ya se negocia, no será en este año: "la entrega de camiones no se garantiza para este año, va en partes, esperemos cuántos completamos para la ruta troncal, cuántos para las alimentadoras, en los próximos días ya, el convenio está a unos días de firmarse, ya se está realizando con los jurídicos del estado, el Municipio de Torreón, los transportistas, ante notario público".

Refirió que están por definirse los camiones, pero aseguró que contarán con el mayor equipamiento, con "todo lo que está buscando la gente". El gobernador dijo que se revisa, en conjunto con el Municipio, la infraestructura que ha sido vandalizada.

"No se va a octubre (del 2023)", insistió, "ya tenemos la lana para el enganche de los carros, estamos nada más esperando que se defina para poderlo dar, que nos definan los tiempos de entrega, espero que sea lo más rápido posible, la realidad es que ya viendo qué tipo de camión es, sabremos cuál es el cronograma de las entregas".

Riquelme dijo que se hará este proceso de forma transparente.

"Que nazca bien el proyecto, es lo que buscamos", expresó.

SISTEMA VIAL

El mandatario señaló que se revisó el Sistema Vial Cuatro Caminos, que avanza sin contratiempos de clima ni otros factores, por lo que va conforme al cronograma. Indicó que ya se tuvo la reunión para establecer el proyecto del Sistema Vial en Villa Florida, que podría anunciarse el próximo lunes, parte del programa integral de mejora de vialidades de Torreón.

Refirió que se espera la licitación de dicho sistema vial en 15 días y el Municipio anunciará un programa complementario de vialidades, pues dijo que es un proyecto muy amplio y ambicioso al que se suma el estado para resolver el conflicto que se tiene al norte de la ciudad.

Riquelme se refirió al término de la Feria de Torreón, que presentó un saldo blanco, lo que consideró muy positivo para la ciudad, pues se manejó un ámbito familiar de principio a fin.