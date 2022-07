'Que Municipio y Estado ya se pongan de acuerdo', dicen transportistas sobre Metrobús

Transportistas de la región acudieron durante este martes a las instalaciones de la presidencia municipal de Torreón, exigieron un diálogo con autoridades municipales para aclarar lo referente al proyecto del Metrobús Laguna, ante las diversas versiones y anuncios recientes que se han lanzado en torno al mismo, especialmente en lo que tiene que ver con el establecimiento de una nueva tarifa del pasaje y que podría estar ligada al arranque del mismo proyecto.

TAMBIÉN LEE 'En eso estamos', dice Gobierno de Coahuila sobre compra de autobuses para Metrobús

Encabezados por los empresarios Roberto Cerna y José Ángel Cuéllar, los concesionarios exigieron en primer término que la autoridad municipal resuelva cuanto antes su solicitud de incrementar las tarifas del transporte de los 13 a los 17 pesos, de forma que ello les permita adquirir unidades modelo 2023, con aire acondicionado y con mayor capacidad de pasajeros, mejorando de forma "directa e inmediata" el servicio a los usuarios, además de contar con unidades alimentadoras para el proyecto Metrobús Laguna.

VER MÁS Denuncian situaciones de fraude en Metrobús Laguna

Señalan, no obstante, que todo depende de que "se pongan de acuerdo, de una vez por todas", las autoridades del Municipio de Torreón y del Gobierno de Coahuila.

"Ya tiene tiempo que se los dijimos, la realidad es que desde marzo estamos buscando, hemos venido en muchas ocasiones y no nos han recibido, por eso hoy venimos como grupo, afortunadamente hoy ya nos recibieron y la respuesta es que la semana que entra empezaremos una negociación, ya que ellos tengan un estudio actualizado contra el que nosotros presentamos, pero sí es muy importante esa parte, o sea, no es nada más 'dame una tarifa', es cómo vamos a solucionar, es seguir con el proyecto que tiene el estado y que esperemos que el Municipio y el Estado ya se pongan de acuerdo, empatemos esa situación para poderla sacar adelante".

Cerna precisó que la intención de los transportistas es que, con un aumento a los 17 pesos en tarifa general y 11 a especial, se puedan adquirir los recursos necesarios para enganchar unidades de último modelo, con aire acondicionado, con mayor capacidad y con mejores condiciones de seguridad, mismas que serían utilizadas en las rutas alimentadoras de forma inmediata; serían adquiridos unos 10 vehículos mensuales y con la posibilidad de sobrepasar los 200, lo que completaría el esquema de rutas alimentadoras que se ha planteado en el proyecto Metrobús Laguna de parte del Gobierno de Coahuila.

Por su parte, el empresario José Ángel Cuéllar, señaló que mientras más se tenga un retraso de parte de las autoridades en ese tema, más se prolongará la adquisición de vehículos debido a la lista de espera que existe al respecto, de la misma manera señaló que la propuesta de tarifa de 17 pesos no se trata de una "ocurrencia", sino del resultado de análisis financieros detallados que se han realizado dentro del gremio, en los cuales se contemplan factores como el alto costo de los combustibles, la inflación y los aumentos en los salarios, entre otros.

"Hay rutas que se siguen manejando decorosamente y hay más rutas que siguen manejándose ya continuamente con un ingreso que va disminuyendo, es lo que hemos hablado siempre, hay rutas buenas y hay rutas malas, las más malas están ahorita sufriendo mucho... Mientras no tengamos (nueva) tarifa o subsidio es incosteable, la gente no lo entiende, pero para nosotros meter más unidades en rutas donde ya no da, pues estar perdiendo dinero, hay rutas donde no se completa para pagar el diésel y lo tienes que pagar de las otras rutas donde andas", señaló el empresario.

Cabe recordar que será durante la próxima reunión del Subcomité de Salud de la Laguna cuando se incluya por primera vez el tema "Metrobús Laguna" dentro del orden del día, hasta este mismo martes los concesionarios no han sido invitados al encuentro y según manifestaron ellos mismos.