'Que mejor tape los baches', dicen a Román Cepeda tras pedir 'piso parejo' para la gubernatura

Atender la pavimentación en Torreón, evitar promoverse y resolver el tema de alcantarillado y drenaje fue el común denominador que los siglonautas demandaron al alcalde Román Alberto Cepeda tras pedir a su partido “piso parejo” en la elección del candidato a la gubernatura de Coahuila.

Los reclamos se hicieron presentes particularmente de parte de quienes consideran que el alcalde no ha resuelto aún los problemas añejos de la ciudad, a la par de los que calificaron su actitud como de “chapulineo”.

EN CONTEXTO

Ayer, Cepeda González dijo que espera que en el partido (el PRI) se generen mecanismos creíbles y justos, demandando "piso parejo" para todos los aspirantes.

El edil manifestó que tomará una decisión responsable sobre participar o no en busca de su postulación como candidato del tricolor, pero indicó que de momento su principal preocupación es seguir trabajando por Torreón.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

"Yo lo que he dejado en claro son los tiempos, hoy lo que me ocupa y me preocupa es hacer el mejor trabajo por y para Torreón, y eso es lo que queremos hacer, y en su tiempo habremos de tomar decisiones, evidentemente, la militancia y la ciudadanía nos exige a todas las instituciones equilibrios, y que cualquier mecanismo que se utilice sea creíble", comentó.

Respecto a si se siente con alguna desventaja frente a otro aspirante, el alcalde Román Cepeda dijo que "en este momento no, porque lo que tengo en mente es Torreón", pero consideró que, cuando tenga que decidir, entonces sí estaría en desventaja, por lo que opinó que lo que tendría que prestar cualquier institución, y en particular a la que él pertenece, es "generar mecanismos creíbles y justos, nada más".