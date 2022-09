Que la gente no se 'apanique' por apertura de compuertas: Leticia Herrera

La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, pidió a la ciudadanía no alterarse y que no se 'apanique' por el volumen de agua que se derive de la presa Francisco Zarco, ya que consideró que no representa un peligro en este momento.

"Que la ciudadanía no se altere, que no se 'apanique', no va a pasar absolutamente nada. Yo creo que el agua no va a llegar ni al Puente Plateado, esa es la situación, entonces no hay nada de peligro. Que la ciudadanía esté tranquila, esté pendiente nada más porque no va a pasar absolutamente nada en ese tema de Conagua y no va haber ningún problema", dijo la alcaldesa.

La presidenta municipal dijo que recibió el reporte de la Conagua al mediodía de este jueves.

"Tenemos un reporte del director de Conagua pasadas a las 12 (del mediodía) que la presa Francisco Zarco se encuentra en el 98.57% su capacidad y que a la 1 de la tarde se abrirán 4 compuertas con un gasto de salida de 50 metros cúbicos y regularmente cuando se abren las compuertas para riego son alrededor de 100 metros cúbicos", explicó la edil.

Aseguró que desde el inicio de la administración ha estado checando área por área el trabajo de cada dirección municipal mientras tanto por las consecuencias de las lluvias; que no obstante aseguró son benéficas.

"Nosotros no nos vamos a estar quejando de lo anterior, pues ya sabemos cómo nos dejaron esto desastroso, terrible y ya lo daremos a conocer en su momento, el señor tesorer, y se van a ir para atrás... Pero ahorita se está trabajando por el bien de los gomezpalatinos y es lo que nos interesa y que no tengamos ningún pendiente por el tema de la apertura de compuertas", acotó.

La apertura de las compuertas de la presa Francisco Zarco se realizó a las 13:00 horas.