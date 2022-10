¿Qué incluirá Android 13 Go?

Google anunció recientemente que 250 millones de dispositivos que la gente utiliza cada mes ejecutan la edición Android Go, que está diseñada para teléfonos con almacenamiento y memoria limitados.

Android 13 Go, requerirá más potencia

Sin embargo, la nueva versión que Google anunció, Android 13 Go, requerirá más potencia que sus predecesores.

Basado en la última versión del sistema operativo principal de Google, la edición Android 13 Go agrega una versión del sistema Material You, lo que le permite elegir uno de los cuatro esquemas de color según su fondo de pantalla.

Cuando Google anunció originalmente Material You como una característica de Android 12 (aunque la edición Go de ese sistema operativo no lo incluía), también promocionó la inclusión de animaciones más elegantes.

Sin embargo, su publicación sobre Android 13 Go no los menciona; es posible que ejerzan demasiada presión sobre los tipos de teléfonos para los que está diseñado el sistema operativo.

La nueva versión también agrega el sistema optimizado Google Play System Updates de Google, que según la compañía ayudará a los usuarios a mantener su teléfono actualizado sin ocupar mucho espacio y permitirá que implemente nuevas funciones y parches de seguridad sin la necesidad de una actualización completa.

¿Qué incluye Android 13 Go?

Android 13 Go también incluye funciones de la versión normal del sistema operativo, como permisos de notificación y la capacidad de cambiar el idioma que usa una aplicación individual.

Mejora el sistema de actualizaciones

El sistema operativo incluye una mejora en el sistema de actualizaciones. En dispositivos con poca memoria interna, es un problema descargar paquetes de actualización que ocupen mucho espacio, por lo que las actualizaciones a partir de Android 13 serán más rápidas, directas e intentarán no comprometer el almacenamiento interno.

Discover llega a la pantalla de inicio

La segunda novedad de Android 13 Go es la llegada de Discover a la pantalla de inicio, por lo que, al igual que en la versión normal de Android, con solo deslizar hacia la derecha, podrás acceder al panel de Discover.

Android 13 Go es más personalizable

Google igualmente señaló que Android 13 Go es un sistema más personalizable, muy parecido a la versión 13 estándar. Incluye Material You, con la posibilidad de cambiar el tema de acento del dispositivo cuando cambias el fondo de pantalla.

De igual forma, la barra de notificaciones y pantalla de bloqueo se ajustan a la actual interfaz de Android 13.

Teléfonos con Android 13 Go, llegarán en 2023

La compañía dice que los nuevos teléfonos con Android 13 Go comenzarán a aparecer en 2023. Dicho dato es relevante ya que es muy probable que muchas personas que usan Android Go tengan que actualizar su hardware para obtener la nueva versión.

Durante años, Google lo ha presentado como "creado para teléfonos inteligentes con menos de 2 GB de RAM", pero como señala el editor de Esper, Mishaal Rahman, la versión de Android 13 requerirá al menos 2 GB de memoria, así como 16 GB de almacenamiento.

Eso es un avance significativo con respecto al requisito de 1 GB para las versiones de Android 11 y 12 , por lo que los teléfonos creados para la nueva versión de Go tendrán que ser un poco más robustos para manejarlo.