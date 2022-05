'Que Gómez Palacio sea más ciudad', plantea Gustavo Acosta

Para Gustavo "El Gato" Acosta, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia de Gómez Palacio, uno de sus principales objetivos es convertir a Gómez Palacio, lo que hoy muchos habitantes y visitantes consideran como "un ranchote", en una ciudad con obras y servicios públicos de calidad.

"Hay las mismas carencias de hace 15 años porque los que estuvieron antes quieren regresar y los que están no se quieren ir, pero no hacen por mantener el desarrollo de la ciudad. Lo digo con tristeza: Gómez Palacio es un ranchote y lo único bonito es el bulevar Miguel Alemán y eso se tiene que reconocer que hubo alcaldes que sí hicieron por Gómez Palacio, pero en los últimos 15 años estamos en el olvido", dijo el candidato.

"El Gato" Acosta, como se le conoce desde hace décadas, considera que Gómez Palacio merece más, por eso menciona en su propuesta seis principales ejes de campaña: más obra, más agua, más becas, más empleo, más seguridad y más áreas verdes, pero a lo anterior se suman una serie de compromisos ciudadanos que está dispuesto a notariar.

"Llegando a la presidencia vamos a quitar los parquímetros… quiero decirles que además todas las multas sobre infracciones del alcoholímetro se van a destinar a cinco áreas principales que van a ser: cultura, deporte, para los ambientalistas, para los animalistas y para hacer un hospital psiquiátrico y vamos a crear un consejo ciudadano para que lo vean y vean cuántas infracciones de entre 10 y 12 mil pesos, que curiosamente son 20 o 22 los viernes y el sábados, ingresan", dijo.

Hizo hincapié en la aparente discrecionalidad con la que se maneja el recurso proveniente de las multas por alcoholímetro y que los ciudadanos merecen conocer el destino de estos recursos porque son públicos.

"Tengo amigos que han pasado por ahí y me dicen que son más de 80 los que tienen que otorgar una mordida para poder salir o para que no se los lleven presos, además la ley marca que tú tienes que dejar una garantía pero no dice que te deben dejar llevar preso y aparte la garantía, entonces es una cosa u otra y quitaremos los parquímetros del centro de la ciudad que están inservibles", aseguró.

Mencionó además que otro de sus compromisos es dejar en ceros el adeudo histórico que tiene el Sistema de Agua Potable de Gómez Palacio, así como la condonación del Impuesto Predial al inicio de su administración.

"Quitaremos el adeudo histórico que tiene Sideapa y en Gómez Palacio nadie va a deber agua y nadie va deber Predial y de ahí se va a ver cómo con el recurso de los que empiecen a pagar vamos a hacer obras para pasar de ser un rancho grande a una ciudad con más desarrollo", aseguró Acosta.

Dijo que durante su gobierno habrá de realizar mejoras específicas en obra pública y con servicios básicos de calidad, pues su compromiso, asegura, es con los ciudadanos y por ello ya firmó algunos con el Grupo de Empresarios Laguna (GEL), con quienes está de acuerdo, entre otras cosas, con impulsar perfiles ciudadanos de profesionales para las directrices de áreas clave de su administración.

"Las plazas con las que se cuenta en Gómez Palacio son áreas aterradas, grises, olvidadas y en el tema de la seguridad estuvimos con organismos empresariales y son las mismas carencias que tenemos... no hay agua, no hay seguridad, las vialidades en malas condiciones, con muchos baches, las becas que les dan 500 pesos a los niños pero resulta que son para el familiar del director o de la subdirectora… entonces no hay un buen estímulo para los muchachos", aseguró.

'YO SÍ VIVO EN GÓMEZ PALACIO'

El candidato aseguró que no vive de la política, aunque la política es su pasión y de ella ha recibido algunas satisfacciones en el ejercicio de la función pública y de la gestoría ciudadana, pero también varias decepciones.

"Yo sí vivo en Gómez Palacio. Toda mi vida desde que nací. Vivo en el fraccionamiento Esperanza y puedes ir. Con mucho orgullo digo que soy un microempresario de transporte personal desde hace más de 30 años. Fui entrenador de fútbol del Instituto Francés de La Laguna por 22 años y tenemos una pequeña empresa de comedores industriales entre mis hijos y yo", dijo Gustavo.

También habló de su paso por el Partido Acción Nacional (que nunca ha sido gobierno en Gómez Palacio), y su salida y su ingreso a Movimiento Ciudadano.

"La política es mi pasión y he sido dos veces regidor y dos veces candidato y gané pero me la robaron... milité en un partido político del cual fui consejero y fui presidente del comité directivo estatal. Yo no me salí del PAN, hace seis años que el PAN salió de mí. Los partidos deben basarse en sus plataformas políticas y ahorita lo que están haciendo es mantener su registro. En Movimiento Ciudadano nos costó mucho la decisión de ir solos pero mejor ir solos pero no mal acompañados", aseguró.

Señaló que otra de sus propuestas es hacer un uso responsable de los recursos públicos destinados a nómina y disminuir el gasto en un 200 por ciento.

"De los mil 600 millones de pesos, que es el presupuesto anual de Gómez Palacio, el 50 % se va en nómina, el otro 25 % en gasto corriente y ya queda muy poco dinero para poder hacer obra", insistió.

También dijo que está conforme con ir por un partido como Movimiento Ciudadano que aunque pudiera tener el mote de un partido chiquito, en realidad gobierna dos de los tres estados más importantes del país: Jalisco y Nuevo León, y sus gobernantes se encuentran entre los primeros siete mejor evaluados.

"Movimiento Ciudadano es el partido que va a transformar a México… ahora sí en una realidad".

También dijo que representantes de diferentes partidos políticos le han ofrecido declinar y manifestar su apoyo a una de las dos coaliciones que hoy se disputan, además de Movimiento Ciudadano, el Gobierno municipal de Gómez Palacio.

"Me han ofrecido que decline pero mi niña me dice que no y le hago caso a mi niña", dijo sonriendo.

FIRMARÁN COMPROMISOS CON NOTARIO

A manera de anécdota recordó un día, hace años y cuando se encontraba en el ejercicio de la función pública, cuando fue cuestionado por una pequeña niña que le preguntaba por un lugar público turístico donde sus padres pudieran llevar a los niños los fines de semana siendo esta una tarea escolar y en ese momento recordó que son muy pocos lugares los que entran en esa categoría.

Respecto a la vocación industrial que tiene el municipio de Gómez Palacio y las obras significativas en la ciudad que contribuyen a su desarrollo, reconoció a algunas autoridades municipales que ha tenido pues dijo que no tiene compromisos ni con grupos ni con otros partidos.

"La zona industrial se la debemos a don Carlos Herrera, Ricardo Rebollo rehizo el bulevar Miguel Alemán, Rendón (Octaviano) destinó recursos para obras del agua y nosotros además de lo que dijimos queremos hacer un parque porque existe pero está en el olvido... si no cumplimos con todas las ideas y los ejes de campaña en 200 días (y lo vamos a notariar) nos vamos. Yo no tengo compromisos ni con sectores de partido ni con nadie fuera de movimiento. Me dejaron elegir mi planilla y son ciudadanos comunes que viven, todos en Gómez Palacio, y vamos a hacer un buen papel", aseguró.