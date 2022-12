¿Qué fue lo que dijo AMLO sobre el ataque a Ciro Gómez Leyva?

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que se tratara de un autoatentado el ataque en contra de Ciro Gómez Leyva, ocurrido el pasado 16 de diciembre, a pocos metros de llegar a su domicilio. A pesar de que en días anteriores lamentó el ataque que recibió el periodista, del cual afortunadamente salió ileso, el presidente López Obrador indicó que podría haber sido ordenado por alguien para desestabilizar su gobierno.

Durante su conferencia matutina se le cuestionó al Jefe del Ejecutivo sobre los avances en la investigación del atentado que recibió el periodista, al respecto, indicó que no se dará carpetazo al caso y se está trabajando, por lo que aseguró que por parte de su gobierno se investigará a fondo. "Quisieron asesinarlo o intentaron hacerlo, y si no fue así, el propósito era generar un conflicto mayor, desestabilizar al país, que eso también es un crimen".

"Entonces, como no hay un gobierno represor, como no tenemos relaciones de complicidad con nadie, como somos libres, podemos investigar a fondo, como lo estamos haciendo y se va a seguir haciendo". Respecto a sus declaraciones de un posible "autoatentado" en el ataque contra Ciro Gómez Leyva, te presentamos la versión estenográfica de lo dicho por el mandatario durante su conferencia.

Presidente: "Los dueños de los periódicos perforaban pozos, construían gasoductos, construían hospitales, construían carreteras, construían y le cobraban al gobierno por la operación de reclusorios. Estaban metidos en todo, en todo. Entonces, están muy molestos, no solo ellos, toda esa minoría rapaz que se dedicaba a saquear, a robar. Y el pueblo no contaba. Entonces, como hubo un cambio de verdad, hay mucha molestia. Pero no es nada personal, es que ellos tenían tomado el gobierno, el gobierno era un comité, el servicio de una minoría, ya no es así. Entonces, están muy molestos. Y a todos les consta, a ustedes, desde que llegamos y empezamos a llevar a cabo los cambios un día sí y el otro también ataques: Y se va a hacer el aeropuerto 'Felipe Ángeles', y amparos. Y se va a construir la refinería, y amparos. Y se va a modificar la ley eléctrica en beneficio de los consumidores mexicanos y para que no abusen las empresas extranjeras, y amparo".

"Y se va a construir el Tren Maya, y amparos. Y padecemos todos por la pandemia y, en vez de ayudar, estaban como zopilotes esperando que los enfermos no tuviesen camas en los hospitales para poder hacer reportajes de la desgracia, del sufrimiento. Por eso cuando plantean lo de Ciro, de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto".

Intervención: "Y sí, así fuera, ¿qué pasaría en el gobierno con Ciro Gómez Leyva?".

Presidente: "Lo vamos a denunciar, si tenemos las pruebas. Sencillamente, lo vamos a denunciar, y sea quien sea, no hay privilegios. Y pueden ir a la ONU, irme a acusar con el rey de España, ir a Washington a pedirle al presidente Biden que intervenga porque se está afectando la democracia en el país. Nunca se había vivido un ambiente de libertades y de democracia en México como ahora, nunca. ¿Antes se atrevían a insultar a Peña, a Calderón? Nadie, todos eran…"

"Claro, con mucha hipocresía, porque ya cuando no les gustó Peña lo agarraron como el payaso de las cachetadas, porque así son, chuecos. Pero sí se está haciendo la investigación de Ciro y vamos a fondo, no sabemos hasta dónde vamos a llegar".