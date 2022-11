¿Qué eventos astronómicos habrá en diciembre?

Se aproximan los últimos eventos astronómicos del 2022, que incluyen dos las lluvias de estrellas que se avisten durante diciembre.

2 de diciembre - Conjunción entre la Luna y Júpiter

Iniciamos el mes con uno de los eventos astronómicos esenciales, una conjunción planetaria, la cual, habitualmente, consiste en el acercamiento de un planeta con la Luna. En esta ocasión, será Júpiter quien se aproxime al satélite, con una inclinación de 2,3° al norte lunar. Esto ocurrirá a las 16:56 horas de la Ciudad de México.

8 de diciembre - Luna llena

Sin duda, uno de los eventos que no puedes perderte la próxima semana es el avistamiento de la Luna llena, ya que se tratará del último plenilunio del año, por lo que a partir de las 22:00 horas busca un punto en el cielo, que se distancie de edificios con luces encendidas y espectaculares luminosos, ya que luego de nueve minutos, la Luna alcanzará su mayor magnitud, debido a que se hallara detrás de la Tierra, provocando que el Sol la ilumine completamente.

8 de diciembre – Oposición de Marte

La Luna llena no será el único fenómeno astronómico que acontezca esta fecha, pues también podremos ser testigo de la oposición de Marte, que consiste básicamente en el momento en que el planeta rojo alcanza su posición más cercana a la Tierra, motivo por el cual lucirá más grande y brillante en el cielo que cualquiera otra noche. El mejor momento para observarla será a las 23:35 horas.

14 y 15 de diciembre - Lluvia de estrellas de las Gemínidas

Pese a que el avistamiento de las Germínidas, un tipo de meteorito de alta actividad, comenzará desde el 4 de diciembre, su presencia en el cielo se obviara hasta mitad de mes; entre el 14 y el 15, días en los que viajarán hasta 120 meteoros por hora, a una velocidad de 35 km/s aproximadamente.

La hora perfecta para voltear al cielo y apreciar los remanentes de Faetón, su cuerpo progenitor, será a las 07:06 horas.

21 de diciembre - Mercurio en máxima elongación este

Mercurio, el planeta más pequeño, alcanza su máxima elongación mientras más lejos del Sol se encuentre, esto quiere decir que al distanciarse del gran astro tenemos la oportunidad de observarlo en el cielo, ya que de otra forma se posiciona muy cerca al Sol, y su luminosidad es opacada.

Por eso, este 21 de diciembre es un buen momento para buscar a Mercurio en el cielo, sobre todo por el hecho de que este fenómeno no se repite, sino de cada tres a cuatro meses, además, se produce alternativamente, pues al posicionarse en el este ocurre en la tarde y en la noche si se coloca en el oeste.

22 y 23 diciembre - Lluvia de estrellas de las Úrsidas

Frente a la cuenta regresiva de los últimos 10 días del año, las Úrsidas nos presentan el escenario perfecto de las épocas decembrinas, pues entre los días 22 y 23 se avistarán un aproximado de 10 meteoros por hora, por lo que debes mantener toda tu atención el cielo y capturar uno de estos remanentes de luz, que comenzarán con su actividad desde el 16 de diciembre y desaparecerán completamente un días después de Navidad. La hora idónea de observar este fenómeno será a las 15:31 horas, sin embargo, seguirá muy iluminado en nuestra ciudad, por lo que tendrás que esperar un par de horas, luego de que caiga el atardecer, para disfrutar de esta lluvia de estrellas.

23 de diciembre – Luna Nueva

No conforme de la lluvia de estrellas, ese mismo día se producirá la Luna Nueva, lo que quiere decir que permanecerá en el 0% de su magnitud, ya que es bloqueada por la Tierra y Sol, pero esto mismo permitirá que el avistamiento de las Úrsidas, pese a ser de actividad baja, se potencialice, pues no habrá otra luz que opaque su presencia en el cielo. El momento en que la Luna se encontrará completamente "escondida" será a las 04:18 horas, así que mejor que programes tu despertador para no perderte el paso de los meteoritos por el conticinio.