Qué es Success Factors y para qué sirve

Success Factors es una solución de SAP en la nube que permite a las empresas administrar varias funcionalidades de recursos humanos. Entre ellas está la gestión de datos de recursos humanos, la contratación, la gestión y evaluación del tiempo, las nómina y pagos, o la evaluación del desempeño. También es de mucha utilidad para el almacenamiento y gestión eficiente de toda la información relacionada con los procesos de RRHH.

Esta solución de SAP está diseñada como un modelo de software bajo demanda o servicio (SaaS). Este tipo de herramienta ofrece un software bajo licencia por suscripción, alojándose de manera centralizada. Lo cual, a su vez le permite estar disponible en varias plataformas y varios dispositivos a la vez. De hecho, el sistema SAP Success Factors facilita la planificación a corto y largo plazo en todos los departamentos de la empresa.

Por otro lado, el costo de SAP varía, pero, aunque supone una inversión importante, a corto plazo muy rentable, teniendo en cuenta que su implantación en una empresa tiene como consecuencia directa el aumento de la productividad y competitividad de la misma. Con este tipo de sistemas se mejora el proceso de toma de decisiones, se tiene información en tiempo real y se ahorra tiempo y dinero.

Sus funciones principales

Este software de recursos humanos brinda la oportunidad de realizar tareas administrativas que cada empleado debe realizar de acuerdo con la ley y los reglamentos de la empresa. Pero, ¿con quién contratar este sistema? En México, Xamai es SAP gold partner, se trata de una consultora de ERP (sistema de planificación de recursos empresariales) de las más prestigiosas del país. Sus servicios incluyen tanto consultoría, como implementación de SAP en los negocios.

Por otro lado, Success Factors está destinado a pequeñas y medianas empresas interesadas en digitalizar y optimizar la gestión de personal. Por lo general, se enfoca en empresas con 500 a 1500 empleados. Aunque para empresas más pequeñas (menos de 500 empleados), también proporciona una solución más asequible con características similares. Este sistema consta de 10 módulos que permiten a las empresas alquilar los módulos que planean utilizar.

Dependiendo del tamaño de la empresa, las necesidades variarán, al igual que la profundidad o extensibilidad del software. Cada módulo proporciona diferentes características del sistema, conocidas como Bikx Suite. Las empresas seleccionarán y definirán los módulos en función de su magnitud y necesidades. De esta manera, no se pagará un mayor coste por funciones que no se necesiten o no se vayan a utilizar. No obstante, hay algunas principales:

Portal del empleado

Con esta función, igual de útil para la empresa que para los empleados, se tendrá toda la información actualizada de la plantilla en tiempo real. Con ella se puede tener acceso a una visión general para poder gestionar mejor las competencias de cada trabajador, así como sus conocimientos. También se tiene acceso a datos administrativos como solicitudes de vacaciones, incapacidad temporal, etc.

Reclutamiento y Onboarding

El recruiting es cada vez más importante para las empresas, puesto que supone no solo el proceso de selección, sino también la gestión del talento. Poder utilizar una función que agilice una búsqueda optimizada de los mejores candidatos desde un dispositivo móvil es sin duda una gran ventaja. Así, encontrar a la persona idónea para un puesto, se convierte en una tarea sencilla y rápida. Lo mismo ocurre con la inclusión de las nuevas incorporaciones.

Formación

Todas las empresas saben que la formación se está convirtiendo en un factor de valor para retener el talento. Las nuevas generaciones valoran mucho poder desarrollar su carrera dentro de una organización. Por eso, contar con una función que permita a los empleados acceder a formación de manera ágil es vital. También permite a las empresas controlar en todo momento su progreso.

Desempeño y objetivos

Igual que los planes de formación son importantes para la plantilla, la posibilidad de monitorear el desempeño de los empleados es fundamental para las empresas. Esta función permite llevar a cabo una alineación de los objetivos, así como la mejora en la evolución de la fuerza de trabajo. Pero, lo más importante es quizá la posibilidad de dar y recibir feedback y coaching de forma continua.

Análisis de la fuerza de trabajo

En tiempo real, las empresas pueden medir y analizar la fuerza de trabajo, pudiendo definir mejor los objetivos. Esto permite a su vez una planificación mucho más eficiente por medio de la funcionalidad conocida como Workforce Planning. Con ella se pueden crear simulaciones a 3, 5 o 10 años para analizar la fuerza de trabajadores de la empresa. Sin duda, dos funcionalidades clave para el desarrollo del negocio.

Red social de empleado

Así como la sociedad evoluciona, también las empresas deben hacerlo, y de ahí esta funcionalidad. SAP JAM funciona como una red social para la plantilla, cuyo objetivo es crear cohesión y mejorar las relaciones entre individuos y departamentos. Con esta funcionalidad se puede compartir contenido y conocimientos en distintos formatos, creando una sensación de comunidad que no solo beneficia a las personas, sino también a las empresas.