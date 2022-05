¿Qué es la Cumbre de las Américas y qué países asistirán?

En el marco de la IX Cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles, California del 6 al 10 de junio de 2022, se reunirán representantes de las naciones que conforman el continente para convivir, presentar y discutir temas de importancia para el continente americano, como el progreso tecnológico y el cambio climático.

¿Qué es la Cumbre de las Américas?

Es un evento en el cual se reúnen los líderes de América del Norte, América del Sur, América Central y el Caribe con el objetivo de promover la cooperación para generar un crecimiento económico y social, basados en la democracia, libertad, dignidad, trabajo y la libre empresa.

El país anfitrión de la reunión será el encargado del proceso, que es Estados Unidos, mientras que el anfitrión de la cumbre pasada debe tomar la vicepresidencia, el cual sería Perú.

De igual manera asisten representantes de las comunidades indígenas, la sociedad civil, los empresarios y jóvenes; con la finalidad de impulsar el diálogo y desarrollar planes de acción para afrontar los nuevos escenarios políticos, económicos y sociales.

¿Quiénes están invitados?

La invitación para la actual Cumbre corre por parte de los Estados Unidos, sin embargo, el Gobierno estadounidense no ha revelado de manera oficial la lista de países que la nación planea invitar, por lo que, de acuerdo a los estatutos, todos los 35 países están invitados.

Sin embargo, en esta Cumbre organizada por EUA, hay naciones que tienen diferencias con el país anfitrión, como Venezuela, Cuba y Nicaragua debido a los choques políticos que han tenido en los últimos años y es muy probable que no sean invitados por EUA, por otro lado, el presidente de Guatemala dicho que no participará en la reunión debido a la crítica que realizó Estados Unidos sobre la reelección de Consuelo Porras como fiscal general en el país.

Como consecuencia varias naciones como México, Brasil, Bolivia y Honduras, han puesto en duda su participación en la Cumbre de las Américas.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha condicionado su asistencia al evento como forma de apoyo hacia los tres países que tienen altas posibilidades de no ser invitados por EUA, sin embargo, también ha mencionado que, pase lo que pase, México estará presente en la Cumbre, ya sea con su asistencia o con la presencia del canciller mexicano Marcelo Ebrard.

"Suceda lo que suceda México va a estar presente, con el canciller Marcelo Ebrard, pero yo no iría, porque yo pienso que necesitamos unidad en América Latina y ya es tiempo de los hechos, hechos no palabras, cuando se trata lo del bloqueo en Cuba en Naciones Unidas sólo dos países votan en contra, todos a favor de que se quite el bloqueo, pero eso es como un ritual cada año y ya quedan libres de consciencia", comentó.