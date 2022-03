¿Qué es el trióxido de azufre y cuáles son sus efectos?

El óxido de azufre o trióxido de azufre es, en condiciones normales, un sólido incoloro de textura fibrosa, pero en condiciones estándar es un gas, un contaminante y principal agente de la lluvia ácida.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el trióxido de azufre puede afectar al sistema respiratorio y a las funciones pulmonares y también causa irritación ocular. Los efectos dependerán siempre del grado de exposición y partículas en el aire.

La inflamación del sistema respiratorio provoca tos, secreción mucosa y agravamiento del asma y la bronquitis crónica; asimismo, aumenta la propensión de las personas a contraer infecciones del sistema respiratorio.

De acuerdo con la OMS los ingresos hospitalarios por cardiopatías y la mortalidad aumentan en los días en que los niveles de este químico en el aire son más elevados.

Cuando el químico se combina con agua forma ácido sulfúrico, el componente principal de la lluvia ácida, que es una de las causas de la deforestación.

Los estudios indican que un porcentaje de las personas con asma experimenta cambios en la función pulmonar y síntomas respiratorios tras periodos de exposición al mismo. Por ejemplo, si es inhalado causa la sensación de quemazón, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, sibilancia y jadeo.

En la piel puede causar enrojecimiento, quemaduras cutáneas graves, dolor y ampollas.

En los ojos causa enrojecimiento, dolor, visión borrosa, y/o quemaduras profundas graves.

Su ingestión causa dolor abdominal, sensación de quemazón, náuseas, shock o colapso.

La sustancia se puede absorber por inhalación del vapor y por ingestión.

Entre los efectos de exposición de corta duración se destaca que la sustancia es corrosiva para los ojos, la piel y el tracto respiratorio. Corrosivo por ingestión.

Entre los riesgos por inhalación destaca que la evaporación de esta sustancia a 20°C producirá muy rápidamente una concentración nociva de la misma en aire.

En los efectos de exposición prolongada o repetida destaca que la inhalación prolongada o repetida de aerosol puede afectar a los pulmones. La inhalación prolongada o repetida de aerosol puede afectar a los dientes. Esto puede dar lugar a erosión dental. Las nieblas de ácidos inorgánicos fuertes que contengan esta sustancia son carcinógenas para los seres humanos. La sustancia también es nociva para los organismos acuáticos.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo especializado de las Naciones Unidas, no se debe verter nunca agua sobre esta sustancia, cuando se debe verter nunca agua sobre esta sustancia, cuando se deba disolver o diluir, añadirla al agua siempre lentamente.

Cuando la forma alfa se funde toma la forma gamma y la presión de vapor aumenta drásticamente con riesgo de explosión.

Punto de fusión para forma alfa = 62°C, forma beta = 33°C, forma gamma = 17°C.

Además indica la OIT que ante derrames y fugas se debe evacuar la zona de peligro y no verter nunca chorros de agua sobre el líquido. No permitir que este producto químico se incorpore al ambiente y no absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. Absorber el líquido residual en arena seca o absorbente inerte.

Su calentamiento intenso puede producir aumento de la presión con riesgo de estallido. En caso de incendio se desprenden humos (o gases) tóxicos e irritantes.

El químico se utiliza principalmente como agente sulfatante en la fabricación de detergentes, como desinfectante y conservante, y en la fabricación de baterías y textiles.

Se genera como resultado de la quema de combustibles fósiles (carbón y petróleo) y la fundición de menas que contengan azufre.

PELIGROS QUÍMICOS

La sustancia es un oxidante fuerte. Reacciona violentamente con materiales reductores y combustibles y compuestos orgánicos. Esto genera peligro de incendio y explosión. Reacciona violentamente con agua y aire húmedo. Esto produce ácido sulfúrico. La disolución en agua es un ácido fuerte. Reacciona violentamente con bases y es corrosiva para los metales. Esto produce gas inflamable/explosivo (hidrógeno - ver FISQ 0001).

¿QUÉ SUCEDIÓ?

De acuerdo con Grupo Peñoles la mañana de este miércoles se presentó una falla en un ducto de la planta de ácido, lo que provocó una emisión de trióxido de azufre. Conforme a los protocolos de seguridad se procedió a parar las operaciones de la planta. Esta emisión, informó, ya fue controlada.