Qué es el metaverso y qué significa para los negocios

No existe aún una definición oficial para el metaverso, sin embargo, las empresas no pueden esperar para iniciar la experimentación y la inversión mientras el metaverso evoluciona por completo. Si usted busca en el diccionario de ingles el significado de la palabra metaverse, encontrara que esta palabra no está en el diccionario. Nadie está de acuerdo completamente en cómo definir con precisión el metaverso. Pero no hay duda de que ya empezamos a ver en lo que podría convertirse.

Que es el metaverso, cómo se manifiesta actualmente y en que se puede convertir en el futuro. Cuales son las oportunidades potenciales -y las responsabilidades- para los negocios con el desarrollo del metaverso. Si nos esperamos uno o dos años para hacer algo respecto al metaverso para tener una estrategia clara y empezar a hacer pruebas, lo mas seguro es que esto será demasiado tarde.

Pero si necesitamos definirlo, el metaverso, de acuerdo con los expertos -Cathy Hackl, futurista y experta en metaverso-, es la convergencia de nuestras vidas física y digital. Es nuestro estilo de vida digital, estamos viviendo entre teléfonos y computadoras. La convergencia se activa con diferentes tecnologías, AR realidad aumentada, VR realidad virtual, dos de las más populares entre la gente. Pero no son las únicas, también esta la cadena de bloques, la cual es un componente importante, la 5G -quinta generación de tecnología de telefonía móvil- y muchas otras tecnologías de la creatividad humana. De alguna manera es una nueva extensión.

¿Cómo se vería una esposa joven en el metaverso dentro de, digamos diez años? Se despertaría y empezaría su rutina mañanera gracias a su consejero de voz. Se dirige a su guardarropa y mira la versión volumétrica de ella misma, la cual es como un holograma de ella misma, y empieza a probarse ropa virtualmente usando la mencionada versión volumétrica que tiene todas sus medidas y, de esa manera, selecciona la ropa que usará ese día.

Esa ropa que se puso físicamente, tiene un componente digital, ella puede modificar como luce su ropa, dependiendo de con quien esté virtualmente, incluso, su lápiz labial puede tener nanopartículas de contacto de forma que ella pueda saludar a su amigo o amiga que esta viajando en otro país, darle un beso y sentir su abrazo.

Mucho de lo que hemos leído del metaverso en ciencia ficción alude a un mundo imaginario que parece indeseable, pero necesitamos imaginarnos como será, para crear aspectos positivos en el futuro. No queremos escapar de la realidad, sino aceptarla y aumentarla con contenidos virtuales y experiencias que hagan sentir todo de forma más satisfactoria y que nos conecte mas con quienes amamos; que nos haga personas más productivas en el trabajo y más felices.

Quienes ya están hoy en el metaverso, serán quienes le den forma y lo definan en los siguientes diez años, conforme vaya madurando. Lo que hoy podemos ver son casi parpadeos o momentos de lo que puede llegar a ser el metaverso. Asistir virtualmente a un concierto no hace que ello nos parezca irreal, con el metaverso hasta se pueden llevar a cabo fiestas virtuales tan parecidas a las reales, que incluso pensaríamos en la ropa que vestiríamos para asistir a dichas fiestas.

Con el metaverso, en el futuro inmediato, es lo que podemos hacer en el espacio virtual y lo que hacemos en el mundo físico. Incluso la idea y el concepto del trabajo están experimentando un cambio realmente interesante con el metaverso. El trabajo evoluciona, para algunos de nosotros, menos trabajo físico y más trabajo mental, y gracias a las herramientas que estamos empezando a usar, el trabajo será divertido y algunas veces parecido a un juego. Si pensamos en los niños de hoy, sus trabajos serán más relacionados con la creatividad y la construcción, no la construcción en forma física sino construcción en espacios virtuales. Con el metaverso, todos somos constructores del mundo, nos llegó el tiempo de construir, esto no quiere decir que ya no será necesario el trabajo físico, no, somos seres físicos viviendo en un mundo físico, pero el concepto del trabajo se está expandiendo y los juegos serán parte del futuro.

En el año 2021 se invirtieron $100 millones de dólares en las plataformas de juegos para los bienes virtuales, y es una cantidad que crecerá mucho en los siguientes años. Se estima que para el año 2024 se invertirá casi un billón de dólares; si observamos como están creciendo a gran escala el comercio virtual- virtual y el comercio virtual-físico, esta cifra es muy creíble. Existen oportunidades masivas para aprovechar estos nuevos modelos de comercio y replicarlos a gran escala.

El metaverso abarca un trabajo muy interesante para permitir a las personas hacer compras de cosas físicas en espacios virtuales y transacciones físicas-virtuales. Por ejemplo, una compañía de juguetes ha creado paquetes de tarjetas que tienen un código QR -combinación de letras y números que identifican un producto o una persona, permiten realizar determinadas operaciones o manejar algunos aparatos- que puede ser escaneado para usar NFT´s -Non Fungible Tokens-, toquens que no se consumen con el uso- y abrir experiencias virtuales.

Para los ejecutivos que toman las decisiones en las empresas, hay tres recomendaciones que pueden empezar a hacer desde hoy

La número uno es educación, para entender un poco más que es lo que está sucediendo con el metaverso y, esto, es muy crítico, la educación es poder, fuerza. La numero dos es ser estratégico, pensar muy bien la respuesta que se dará al metaverso. Si ya se está en el metaverso, y lo que solo se hace es activar la mercadotecnia, se necesita dar un paso hacia atrás y pensar en una estrategia holística.

La recomendación número tres es analizar internamente quién, dentro de la empresa tiene la suficiente experiencia y los conocimientos que se necesitan para iniciar el metaverso y empezar a crear los equipos de trabajo. Si ya hay alguien haciendo innovación con AR o VR, estas personas son líderes, saben cómo trabajar en 3D y pensar espacialmente. Muchas veces, la persona más inteligente para el metaverso, es la persona más joven de la empresa. Y si no hay la experiencia que se requiere, se tiene que tomar la decisión de a quien traer a la empresa con el talento requerido. Esto último es lo más difícil.

Respecto al metaverso, en las empresas se debe pensar en esto sin parcialidades, holísticamente, esto es cierto en todo, pero especialmente cierto cuando se están creando nuevos mundos, con el metaverso, las empresas están creando el futuro de Internet.

