que cambió todo

Cuatro temporadas que arrojaron 85 episodios fueron suficientes para que la serie animada, disponible actualmente en HBO Max, se volviera un suceso entre la crítica y los seguidores de "Bruce Wayne".

Luego del éxito que logró Warner en ese tiempo con títulos como Animaniacs o Tiny Toons, la empresa decidió apostarle ahora a la acción, motivo por el que, en coordinación con DC Comics lanzaron Batman: la serie animada, aprovechando también el impacto que obtuvieron los largometrajes Batman y Batman Returns de Tim Burton.

La entonces presidenta de Warner Bros, Jean MacCurdy, pidió a Bruce Timm, Eric Radomski y Paul Dini que crearan la caricatura.

"Habían negociado con Fox Kids para hacer el show, y las negociaciones se estancaron por un tiempo. Jean pensó que una buena manera de acelerar el proceso era mostrarles algunas imágenes y decir: '¡Hey! Esto es lo cool que se vería si ustedes hacen esto', y luego, sin saberlo nosotros, en el momento en que terminamos los conceptos, se llegó a un acuerdo", mencionó Bruce Timm, productor de la serie animada, al portal 13thdimension.com

De acuerdo con el portal Smash México, tanto Timm como Dini le mostraron la secuencia de entrada a Dennis O'Neil; él fungía como escritor y editor de los cómics de "Batman", quien quedó maravillado con el minuto de animación que se le presentó.

"Estaba en mi oficina, y estos dos chicos de California me preguntaron si podían mostrarme algo. Me pusieron una cinta en la que se veía la apertura de la serie de televisión. Me quedé impresionado", explicó Dennis.

El desarrollo del proyecto tuvo tres inspiraciones: Las películas de Tim Burton, el estilo de dibujo de Tex Avery, y las aventuras animadas de Superman de 1940.

"El estilo de dibujo era impresionante y las historias eran oscuras, profundas y muchas veces maduras, pero siempre muy interesantes de ver, por lo que no es de extrañar que sea una serie icónica y un referente de su era, pues era algo nunca antes visto", opinó Erick Romero, escritor de IGN Latinoamérica.

Por su parte, IGN de Estados Unidos calificó a Batman: la serie animada, como la mejor adaptación del héroe de los cómics y el segundo proyecto animado más importante de todos los tiempos después de Los Simpson.

El éxito generalizado llevó a la serie a ganar cuatro Premios Emmy, incluido el de Mejor programa animado destacado.

Algo que también hay que agradecerle a esta caricatura es la creación de personajes como "Harley Quinn", "Renee Montoya" y "Lock-Up", cuya trascendencia fue tanta que se trasladaron a las historietas.

La serie también es la primera en sugerir que "Harvey Dent" tenía una doble personalidad preexistente antes de convertirse en "Two-Face". Tal idea vino de Alan Burnett, uno de los productores y escritores principales de la serie.

Informa el sitio Smash México que varios capítulos se basaron en las historietas publicadas de "El Caballero de la Noche" por DC como el caso de la emisión, The Laughin Fish, donde se mezclaron tres historias, The Joker's Five-Way Revenge, The Laughing Fish y Sign of the Joker!

"Es difícil adaptar un cómic directamente a la animación. La narración y el ritmo son diferentes, y puede haber elementos, como el diálogo excesivo o la violencia gráfica, que no se traducen bien de un medio al otro. En el caso de las historias de Batman que adaptamos, tomamos elementos del cómic que hicieron una gran historia y los reelaboramos para encajar en el ritmo y el tono de nuestra serie", explicó Paul Dini a Smash México.