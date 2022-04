Quadri 'fuma pipa de la paz' con diputada trans María Clemente

El diputado del PAN, Gabriel Quadri, fumó la pipa de la paz con la diputada trans María Clemente. En el último día de sesiones, el panista apareció acompañado de la legisladora trans, y condenó la violencia para esa comunidad.

En entrevista con medios de comunicación reconoció que se ha equivocado, y se dijo conmovido al punto de que se le quebró la voz.

"Yo también me he equivocado, quiero reiterar todo mi respeto a las comunidades trans, como dice María Clemente, podemos diferir, pero coincidimos en muchas cosas, yo condeno cualquier tipo de discriminación y desde luego también la violencia contra las mujeres trans, le reitero a la diputada mi apoyo y le agradezco este gesto, personalmente me conmueve, se me está hasta quebrando la voz", expresó.

María Clemente anunció la presentación de una iniciativa para agregar al código penal la tipificación del transfeminicidio, a fin de que se investiguen los móviles específicos que tienen que ver con la condición de género para cometer ese flagelo.

VER MÁS Quadri ofrece disculpa a diputada trans Salma Luévano

Cumple con mandato del Tribunal Electoral

"Yo me he equivocado ante los medios y ante la gente, y las conductas tienen corrección, no podemos ni necesitamos pensar absolutamente igual, pero tenemos coincidencias y en estas coincidencias es donde nace la paz y la concordia para México, por eso vengo acompañada del diputado Quadri", expuso.

Gabriel Quadri evitó hablar de su relación con la también legisladora trans, Salma Luévano, y adelantó que cualquier tema "lo tienen que ver con mi abogado".

Señaló que hasta ahora no ha tomado el curso de sensibilización que le ordenó el Tribunal Electoral, toda vez que hay una impugnación en curso.