Pymes en riesgo por más días de vacaciones

Para los empresarios de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), no era el momento de aumentar de seis a 12 días las vacaciones de los trabajadores, informó el presidente local de dicha agrupación, Eduardo Rodríguez Gálvez, aunque reconoció que sí son necesarias, al igual que el aumento de salario.

"Primero reconocer la importancia que tiene el ver por el bien del trabajador, ya que estos son la fuerza motriz de las empresas en colaboración con los patrones definitivamente", enfatizó.

Aunque dijo que las empresas no estaban preparadas para esta determinación. "Por otro lado, igual de importante el reconocer que al día de hoy, la globalización, competitividad, etcétera, etcétera, ponen a las Pymes contra la pared ya que estas en la actualidad en su mayoría solo subsisten y el aumento al salario mínimo que es justo para el trabajador y el aumento de las vacaciones quizá necesarias, pero no de golpe, o sea, esto tendría que haber sido paulatinamente tiene que ser quizá aumentar el 20, 30 por ciento, no el 100 por ciento esto pone en un alto riesgo a la generación de empleo y a las Pymes", consideró.

Por lo que opinó que primero se debieron dar apoyos por parte del gobierno para la capacitación, con el fin de que las empresas sean más productivas.

"Queda claro que el trabajador no tiene la culpa de esto y que los patrones pues van a correr un riesgo que puede ser muy alto. Yo siento que el deber ser primero sería que el gobierno en su papel de facilitador debería haber generado primero las condiciones donde las Pymes que son las que más generan empleo deberían haber cumplido un periodo de bastante capacitación en cuanto en sus procesos, que fueran más productivas; del mismo modo comentar que las condiciones de seguridad, condiciones económicas no son adecuadas", estableció.

Por lo que insistió que no era el momento de aprobar estas medidas. "En resumen el trabajador claro que merece mejores sueldos, claro que merece mejores descansos pero las condiciones no son las ideales para que el dueño de las Pymes pueda salir adelante, es un riesgo muy alto el cual creo que no era el momento el día de hoy", concluyó.