'Puse el mejor de mis esfuerzos', dice Ruth Medina tras renuncia como fiscal de Durango

Ruth Medina Alemán, renunció al cargo como Fiscal General del Estado de Durango. En su lugar, fue nombrado por el gobernador José Rosas Aispuro Torres, a Daniel Rocha Romo, a la espera de que el Congreso del Estado lo ratifique como nuevo Fiscal.

La renuncia de la ahora exfuncionaria del Estado, se da en medio de la controversia generada en torno al caso de una menor que fue presuntamente violada y drogada por compañeros de clase, quien dio a conocer su caso en redes sociales, al no presentar avances de su denuncia.

Ayer en su ahora habitual rueda de prensa matutina, el gobernador José Rosas Aispuro Torres, anunció que aceptó la denuncia presentada por Medina Alemán, y presentó a Rocha Romo como nuevo Fiscal.

El gobernador, destacó los avances que se tuvieron a lo largo de la gestión de Medina Alemán, pero también reconoció que "hay áreas de oportunidad".

"Hoy no tenemos ni secuestros ni trata de personas y eso solo lo podemos ver en muy pocas entidades y Durango es una de ellas. Sin embargo aquí debo de reconocer que siempre hay áreas de oportunidad y reconozco desde luego el profesionalismo y el compromiso de la licenciada Ruth Medina Alemán al frente de esta institución, donde hoy los logros alcanzados han sido producto de ese esfuerzo interinstitucional, pero hoy desde luego que es el momento también de seguir escuchando (...) siempre hay áreas de oportunidad que nos permiten mejorar sobre todo en lo que se refiere a la atención de víctimas de algún delito, en especial tratándose de mujeres y de menores", dijo en su discurso el gobernador.

NO QUIERE SER OBSTÁCULO

Por su parte, Ruth Medina en su mensaje comentó "lo que hoy con mucha franqueza les puedo decir, es que puse al servicio de esta institución el mejor de mis esfuerzos y lamento si en algún momento no pude transmitir con empatía y mayor sensibilidad la cercanía con los ciudadanos, pero les garantizo que atrás de ello no hubo dolo. La vida me dio una misión, que me llevó por el camino de la ley y la procuración de justicia, no ha sido fácil este andar pero sí muy satisfactorio".

Y agregó "hubo momentos difíciles a los que nos enfrentamos y salimos adelante, actuando con responsabilidad, no obstante hoy de lo que se trata es de evitar los linchamientos sociales o perturbar la paz social que tanto nos ha costado y de garantizar gobernabilidad del estado de Durango, y no seré un obstáculo para ello", concluyó Medina, agradeciendo al gobernador por la oportunidad de servir, a su familia por el apoyo incondicional, así como a Dios por el ciclo que se cierra, así como a sus compañeros por su compromiso y lealtad a su trabajo.

REACCIONAN EMPRESARIOS

Para el presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (Clip), José Luis Hotema de Santiago, la salida de Ruth Medina Alemán "se dio tarde", al recordar que como sector empresarial se solicitó su salida desde hace más de un año, debido a los resultados fallidos.

"Un poco tarde, desde la iniciativa privada hace más de un año se había pedido, veíamos que el trabajo de la fiscal había sido totalmente fallido", comentó el empresario.

Con el cambio de titular, dijo, se abre un espacio para que las cosas mejoren .

"Se abre un espacio para que las cosas mejoren, que se ordenen, tenemos un problema en La Laguna de Durango, aunque digan que no hay", recalcó.

TAMBIÉN LEE 'Salida de Ruth Medina se da tarde', considera el CLIP

Hoy se dio a conocer su renuncia como fiscal general de Durango

Y es que aseguró que aunque se muestren indicadores con delitos a la baja, la realidad es otra, que de no atenderse se puede dar un "desbordamiento de inseguridad".

"Todos sabemos, las cosas pasan, dicho no por el sector empresarial sino por el Mando Único, por los militares que han dicho que se siguen dando cierto tipo de acontecimientos ilícitos que pueden provocar, si no se atienden en tiempo, un desbordamiento de la inseguridad", recalcó Hotema de Santiago.

Consideró que al gobernador, José Rosas Aispuro Torres, le ha faltado mano dura en el tema de seguridad.

"De hecho estaremos vigilantes de que las cosas se lleven a cabo bien, la fiscalía no es un problema de estos meses o de hace un año, sino desde el inicio de la Administración".

Y es que, mencionó que según comentarios de varios empresarios, no se le daba seguimiento a sus denuncias, lo cual desanimaba a seguir denunciando los delitos de los que eran víctimas.

"El comentario de algunos empresarios es que a las denuncias no se les da seguimiento, se retardan los seguimientos (...) El que no ya denuncia no indica que no haya hechos delictivos o de inseguridad".

REPRUEBAN MANEJO DE CASO

Para Enevy Mendoza, líder del colectivo feminista Palabra de Mujer y miembro de la Asociación Civil Mujeres con Valor, es reprobable como la anterior Fiscal, Ruth Medina, manejó el tema de la joven que denunció haber sido violada y drogada sin que hubiera avances en su caso, y reconoció su valor por hacerlo público y motivar a mas jóvenes a denunciar.

"Nos parece a nosotros totalmente reprobable la manera en cómo la Fiscalía estuvo manejando este tema y mucho.

Esta jovencita se atrevió a ser valiente y hablar por primera vez, siendo lo que motivó a más jóvenes y fue así como nos dimos cuenta de la situación en donde no se hace nada, donde hay una total abstención de las ganas de verdaderamente resolver este problema", dijo Mendoza.

Tras la salida de Medina de la Fiscalía, dijo que son varios los pendientes que deja. "Tenemos muchos casos pendientes y queremos empezar a levantar la voz, no queríamos hacer porque al ser un caso personal, la que tiene que tomar la decisión es precisamente la víctima, a nosotros nos corresponde guiarla, asesorarla y apoyarla", dijo.

Asimismo, recordó que la ahora exfuncionaria estatal, nunca las recibió, pese a que en varias ocasiones se solicitó un encuentro con ella, sin éxito. "Nunca nos quiso recibir, pedimos citas en muchas ocasiones, y siempre nos cerró las puertas y nos parece muy incongruente, ya que al ser mujer nosotros pensábamos que podía ser más sensible a toda esta causa", comentó.

Asimismo, recalcó que la atención con los casos que se presentaban en la capital no era la misma atención a los brindados en La Laguna, que consideró se encuentra descuidada.

"A La Laguna la tienen muy descuidada, en este caso se está prestando atención porque fue muy mediático, esperamos que el siguiente fiscal se ocupe de resolver todo esto de manera pronta y expedita como debe ser".

"Un poco tarde, desde la iniciativa privada veíamos que el trabajo de la fiscal había sido totalmente fallido’. JOSÉ LUIS HOTEMA, Presidente del CLIP.