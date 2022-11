'Pueden pasar 3 horas sin cerveza'; Infantino reacciona a prohibición del alcohol en Qatar 2022

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, resaltó este sábado, un día antes del inicio del Mundial de Qatar 2022, los avances experimentados en los últimos años en ese país en cuestiones de derechos humanos y sociales, reaccionando a las críticas sobre las reglas actuales, como la prohibición de bebidas alcohólicas en estadios y denunciando una doble moral existente en el mundo occidental.

"Tengo unos sentimientos fuertes, hoy me siento qatarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador emigrante", comenzó el máximo mandatario del futbol mundial una disertación de una hora ante los medios, en la que defendió la gestión efectuada y los avances alcanzados.

Luego, en el turno de preguntas, tuvo que extender este sentimiento y añadir que también se sentía mujer, en un discurso que se produjo horas después de que Hassan Al Thawadi, secretario general de Qatar 2022, emitió un comunicado contra las críticas al país árabe.

Y en una pregunta ya anticipada, sobre la prohibición de las bebidas alcohólicas en los estadios del Mundial, Infantino aseguró que cada decisión se trata en conjunto con la FIFA, y que él considera que la afición puede pasar tres horas al día sin beber cerveza.

"No afirmaría que este fuera nuestro problema más grave. Me iría de vacaciones hasta el 18 de diciembre. Les garantizo que todas las decisiones se toman conjuntamente entre Qatar y la FIFA. Cada decisión se trata, se revisa y adopta de forma conjunta. Personalmente, pienso que se pueden pasar tres horas al día sin tomar cerveza, sobre todo porque estas normas están en países europeos, no se por qué aquí se crea un problemón".

"Budweiser es un gran socio de FIFA desde hace décadas. Hace semanas que estamos en contacto con el consejero delegado, la presidencia y nos dimos la mano. Hemos hablado con estos socios y los socios son socios en las buenas y en las malas. Cuando las cosas se ponen un poco más tensas la asociación se vuelve un poco más fuerte y se fortalece".

SOBRE LAS CRÍTICAS

Hassan Al Thawadi, secretario general de Qatar 2022, emitió un comunicado respecto a las críticas a su país, en el que señaló que “esta Copa del Mundo es probablemente la más escrita y comentada, incluso antes de que se haya lanzado un balón. Es muy lamentable que gran parte de estos comentarios se hayan desviado hacia la aceptación de la desinformación, el rechazo de los matices y la profundidad, y que a menudo se apoyen en tropos racistas basados en prejuicios y estereotipos de larga data sobre Oriente Medio y el mundo árabe”.

“Esto no quiere decir que rechacemos las críticas constructivas. Nos comprometemos directamente y consideramos cada palabra. Nos hemos asegurado de que este torneo sea un faro de progreso, que contribuya a las reformas laborales de nuestro país, reconocidas internacionalmente. Nuestra visión de este torneo era que debía servir de plataforma para tender un puente entre Oriente y Occidente, reconociendo nuestras diferencias y celebrando nuestra humanidad común a través de la pasión que, en última instancia, nos une: el futbol”, agregó Al Thawadi.

"No quiere decir que tengamos que hacer la vista gorda, también hay cosas que mejorar y se tienen que abordar", admitió por su parte Infantino, "pero esta lección de moral unidireccional es hipocresía".

