Publicación de 'un vecino quejándose por la música de Los Dos Carnales' se hace viral

Los Dos Carnales, quienes se presentarán mañana en el Coliseo Centenario, han causado revuelo en redes por una supuesta "denuncia" en la que estarían involucrados.

En Facebook, circula un mensaje en el que una persona afirma que desea interponer una querella a su vecino porque se la pasa escuchando a Poncho e Imanol Quezada, algo que ya la tiene fastidiada. "Alguien me puede decir como le hago para denunciar un vecino que las 24 horas tiene música de LOS DOS CARNALES Ya me tiene hasta la.... y no me salgan con que es envidia porque tengo Pocas amistades, a la más sincera la llevo en la lista Pocos los amigos, los que me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron, ahora vienen solos, es hipocresía No quieren lo que tengo, quieren no lo tenga y eso es pura envidia Olvídenlo, ya me prendí voy por unas caguamas", dice el mensaje que está siendo bastante compartido en Facebook.

Evidentemente, se trata de un divertido "post" relacionado con la canción de El envidioso que mañana entonarán los sampetrinos en Torreón.