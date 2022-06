Próxima semana Cabildo de Torreón votará para elegir a titular de Unidad Municipal de Derechos Humanos

La próxima semana se definirá en sesión de Cabildo a la persona que ocupará la dirección general de la Unidad Municipal de Derechos Humanos en Torreón.

Los ediles elegirán mediante votación al mejor perfil. La terna es de tres personas, dos mujeres y un hombre que fueron propuestos por el alcalde de la ciudad Román Cepeda.

Se debe tomar en cuenta que cumplan con todos los requisitos estipulados en el Reglamento Municipal, tales como:

Contar con dos años de experiencia en la protección activa de los Derechos Humanos; contar con título y cédula profesional legalmente expedidos a nivel licenciatura, preferentemente licenciado en derecho, ciencias sociales o humanidades; ser avecindado de la ciudad de Torreón y ser de reconocida honorabilidad.

Además, no encontrarse inhabilitado o inhabilitada para el ejercicio de cargo público, no estar en el registro de deudores alimentarios morosos, ni en el registro estatal de deudores alimentarios morosos y no estar en el registro estatal de personas sancionadas por violencia contra las mujeres.

La sexta regidora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género en el Cabildo, Blanca Álvarez Garza, recordó que la semana pasada y en sesión extraordinaria se entrevistó de forma virtual a los tres perfiles que les hizo llegar en su momento la Secretaría del Ayuntamiento. La entrevista versó sobre el conocimiento que tienen sobre los derechos humanos, la actividad que realizan y su experiencia.

(ANGÉLICA SANDOVAL)

Con base en ello, se hizo el dictamen de idoneidad.

La edil no reveló los nombres de los candidatos y candidatas pero dijo que son activistas sociales y que tienen trayectoria en la lucha por los derechos humanos.

Hay que recordar que en la sesión de Cabildo de la semana pasada, se bajó el punto ocho referente a la presentación de la terna.

En esa ocasión, la secretaria del ayuntamiento, Natalia Fernández, indicó que “en el dictamen se advierte que hay una situación que se le va a subsanar por parte del despacho”.

Sobre ello, la regidora volvió a reiterar que el dictamen de idoneidad está correcto y que todavía no ha sido devuelto por la Secretaría del Ayuntamiento.

"El martes 7 de junio es tentativamente el día que habrá sesión de Cabildo y ese día se va a votar la terna propuesta por el alcalde para elegir a la persona que va a ocupar este cargo", dijo.

Ese mismo día, la persona titular de la Unidad Municipal de Derechos Humanos estaría tomando protesta y posteriormente recibirá una capacitación por parte de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) que tendrá una duración de 10 días.

En lo que respecta al Plan Municipal de Derechos Humanos, éste tardaría en elaborarse aproximadamente tres meses.