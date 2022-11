Protestan por retiro de beca del Bienestar

Madres de familia y alumnos del CECyTE EMSaD No.17 Dinamita, se manifestaron ayer en las oficinas de la delegación regional 02 de la Secretaría del Bienestar en La Laguna de Durango para denunciar que por un error administrativo, fueron dados de baja de la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior "Benito Juárez". Los alumnos de nuevo ingreso tampoco pudieron entrar al programa.

Los quejosos aseguraron que en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 14, ubicado en el ejido Seis de Octubre de Gómez Palacio, hay un grupo de reos que se encuentran estudiando en línea y que la Federación le retiró las becas "Benito Juárez" a ellos, pero que por tener la misma Clave de Centro de Trabajo del plantel, perjudicaron a la comunidad estudiantil.

Eduarda Calderón Hernández, presidenta de la Asociación de Padres de Familia dijo que son 897 estudiantes afectados (con educación en línea y presencial) y que reciben 1,600 pesos cada dos meses. Indicó que el mes pasado habían sido notificados por la Dirección General de Vinculación a nivel federal para la carga de matrícula en SINOB de las y los estudiantes que cumplían con los requisitos establecidos en el programa y que eran susceptibles de recibir el apoyo.

Pero después, el director de la escuela, Manuel Tello Guerrero recibió un oficio en el que se le notificó que el periodo de registro de matrícula en el SINOB había concluido y que la situación del plantel sería analizada para en su caso, considerar su participación en el próximo periodo de población beneficiaria.

"Nos dicen que ellos no aparecen como alumnos sino como si fueran unos reos del Cefereso número 14, son cuatro vínculos y estaban también beneficiándose ellos, los reos, tiene un año que a los del Cefereso no se les estaba dando su apoyo (la beca), porque les pedían que salieran ellos a firmar y pues eso no podía ser posible.

Entonces en lugar de arreglarles a los del Cefereso, perjudicaron a los demás por tener la misma matrícula. Nos dijeron que fue un error administrativo, porque el director sí mando los correos pero esta vez ya no pudo darlos de alta en la plataforma".

Ayer, los inconformes viajaron desde Pueblo Nuevo (El Siete) hasta el municipios de Lerdo y lo hicieron con pancartas de inconformidad que decían: "Exigimos las becas de nuestros hijos que por error les retiraron" y "No a la corrupción, mi hijo no es reo".

Calderón Hernández mencionó que se entrevistaron con personal de la Secretaría del Bienestar pero que les dijeron que se tenían que esperar hasta enero del próximo año para realizar de nueva cuenta el trámite.

Sin embargo, los padres y madres de familia inconformes dijeron que este miércoles tomarán las instalaciones del plantel.

Piden al Gobierno federal que les de una solución y que se les entregue el recurso que quedará pendiente y que es por concepto de 3,200 pesos, pues serían los meses de septiembre-octubre y noviembre-diciembre.