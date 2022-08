Protestan en Torreón por transporte de carga 'pirata'

Transportistas se manifestaron en la presidencia municipal de Torreón, pues expusieron que, pese a que cuentan con una concesión para el manejo de carga, ha caído considerablemente su actividad debido a que gente sin ningún tipo de permiso les quita el trabajo, lo que afecta su sustento.

Los inconformes llevaron sus camiones a la Plaza Mayor y solicitaron una audiencia con el alcalde, Román Alberto Cepeda González, pues indicaron que ya se llegó a un punto de desesperación debido a la baja en el servicio.

"Las unidades ya andan en las últimas, no tenemos para reparaciones, de plano no se les puede dar mantenimiento y mucho menos para la familia, ya no completamos para llevarles, para comer", comentó Rolando Hernández, secretario general de la Unión de Camioneros y Camioneteros Materialistas de Torreón, sindicato cuyo registro data desde 1934, cuando eran transportistas en carros de tracción animal.

Señaló que el padrón de materialistas en Torreón es de 460, pero hay sindicatos que están siendo controlados y no quisieron participar en la protesta.

Hernández dijo que la marcha era pacífica y no se bloquearían vialidades, pues dijo que solamente se insistiría en la audiencia con el alcalde para exponerle de viva voz la situación, que ya resulta insoportable para el gremio.

PROBLEMA HISTÓRICO

El presidente de la Federación de Transportistas del Estado "Francisco Villa", Benjamín Arredondo, explicó que desde hace cerca de 20 años han detectado la operación de transportistas de carga "piratas" en Torreón, que tienen una competencia con los concesionarios, que deben cubrir derechos por permiso de ruta, placas, licencia, el seguro de los camiones, que es muy costoso, con lo que deben cumplir, pero los ilegales operan sin nada de esto y no son molestados por las autoridades.

"En Viñedos están haciendo un centro comercial y hay camiones con placas particulares, placas del servicio público federal, de otro municipio como Gómez Palacio y otro estado, otros municipios de Matamoros, de San Pedro, pero la autoridad no hace nada, los que estamos en Torreón, que somos los 'derechosos' de ese trabajo, no lo tenemos", comentó.