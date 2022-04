Protesta personal de Hospital Univesitario de Torreón por supuestas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo

Personal del Hospital Universitario “Dr. Joaquín del Valle Sánchez” de Torreón se manifestó esta tarde para denunciar supuestas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y hostigamiento laboral por parte de las autoridades de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Una de las inconformidades fue el incumplimiento de la cláusula 96 que hace referencia a los días de descanso obligatorio en hospitales universitarios y que dice que la máxima casa de estudios reconoce algunos días de descanso obligatorio para los trabajadores, los hospitales universitarios, entre ellos el viernes de la Semana Santa. Además, se indica que se conviene a considerar como formando parte del periodo vacacional el día jueves de la Semana Mayor.

“Cada año, el Jueves Santo, nos lo dan a cuenta de vacaciones, desgraciadamente ahora, están pasando muchas cosas en el hospital, hay hostigamiento, realmente ahorita no tenemos (representantes) del Sindicato, tanto estatal como delegacional".

"Corrieron a muchos suplentes (personas con contratos eventuales) y ahora nos dicen que no pueden darnos el día que porque no hay gente para trabajar, en la cláusula 96 dice que es opcional, la gente que quisiera venir y a la gente que no, se le descontaría de las vacaciones”, señaló Emilia Martínez Tijerino, trabajadora en el nosocomio.

Los inconformes acusaron que desde que comenzaron los recortes del personal con contratos eventuales, en algunas áreas se incrementaron las funciones a realizar.

EL SIGLO DE TORREÓN

El personal exigió al rector de la Universidad, Salvador Hernández Vélez, que se respete el Contrato Colectivo de Trabajo y también hicieron un llamado al Sindicato de la UAdeC que es representado por Elda Aracely Rodríguez Guerrero para que intervenga en los asuntos antes mencionados pues “siempre brilla por su ausencia”.

“No es justo que se nos trate así, nosotros estamos poniendo mucho de nuestra parte para que el hospital salga adelante, porque lo queremos, es nuestro centro de trabajo. Nosotros no tenemos la culpa que los hayan despedido (al personal eventual), los que estamos pagando las consecuencias somos los de base”, expresaron.

La manifestación se hizo al exterior del área de Urgencias y participó personal de diferentes categorías, entre ellas enfermería, laboratorios, rayos X, intendencia y administrativos, etc. Finalizaron diciendo que se sienten “pisoteados” e insistieron que el Sindicato no los defiende pese a que con los recortes a la nómina aumentó la carga laboral.