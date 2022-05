Protección Civil va por revisión de empresas en Torreón

Luego de la caída de un silo que ocasionó la muerte de un trabajador dentro de una empresa, y el reciente incendio en una recicladora que terminó en perdidas totales, Protección Civil Torreón comenzó a trabajar con un programa de verificación de los protocolos de seguridad en instituciones de la ciudad.

En una entrevista con el Director de Protección Civil, Jorge Luis Juárez, detalló que se trata de un programa formal en donde se capacitará a las empresas del municipio, por otra parte, aseguró que no se pretende la recaudación de fondos, por lo que extiende la invitación a las instituciones para colaborar en conjunto.

"La finalidad de la dirección es trabajar de la mano con las empresas de forma amigable, para revisar el programa interno de cada una de las instituciones, disminuir cualquier riesgo y evitar percances mayores, como los que se han registrado en la ciudad".

Este proyecto consiste en el acercamiento directo, ya sea de parte de las instituciones privadas o de Protección Civil, y se llevará a cabo en dos pasos, primero se verificarán las documentaciones y en segundo lugar, los planes de acción deberán coincidir con lo que se tiene dentro de las instalaciones.

Las empresas deberán cumplir con 4 brigadas principales, las cuales son: evacuación, búsqueda y rescate de personas, incendios y primeros auxilios, estas deberán contar con un acta constitutiva y una carpeta completa de los protocolos de seguridad.

Jorge Luis Juárez señaló que en caso de una visita por parte de la dirección a una empresa que no cuente con los documentos y acciones necesarias, se otorga un plazo de 30 días para cumplir con el programa, ya que es muy extenso y va desde capacitaciones al personal hasta peritajes.

"El proyecto va enfocado a realizar una inspección más de cerca a la empresa de una forma amigable, sin sanciones o clausuras, mucho menos para recaudar fondos, sino para que las empresas que cumplían, continúen haciéndolo, y las que no, trabajar con ellas, no se pueden eliminar todos los riesgos pero sí trabajar para que los accidentes no tengan la magnitud como los que se han presentado", así lo comentó el funcionario.

Además, las brigadas que ofrece la Dirección de Protección Civil ayudan a las compañías a poder controlar cualquier emergencia, de la más mínima, hasta la sofocación total de un incendio dentro del lugar, logrando que las consecuencias sean menores, especialmente al hablar de lesiones o pérdidas humanas de algún trabajador o alguien externo a la empresa, según lo dijo el Director de Protección Civil.

Este programa ya comenzó a realizarse en las empresas cercanas al bulevar Mieleras, pero se pretende avanzar en las zonas industriales como Ferropuertos, Plaza Jumbo y Las Américas, con la finalidad de que todas las instituciones estén verificadas. Hasta ahora y de forma continua, se han inspeccionado 120 empresas en lo que va del año, sin embargo se ha informado que el universo por atender es aún mayor.

Además se precisó que han sido varias instituciones las que se han acercado a esta instancia para pedir su participación en diferentes simulacros.