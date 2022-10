Promueven evento con expertos en Comunicación en FCPyS de UAdeC

A partir de este lunes se llevará a cabo la Tríada de la Comunicación, evento con el que se desea dar a conocer las diferentes especialidades que ofrece la carrera de Ciencias Políticas y Sociales, así lo explicó Denis Negrete, presidenta del comité que organiza dicho evento.

Según informó la alumna de la carrera, los estudiantes de primer a sexto semestre tendrán la oportunidad de escuchar tres charlas con las especialidades de Periodismo, Medios y Comunicación organizacional, "por cada día se harán charlas, estarán Armando Moreno e Iván Corpus para Periodismo, Emmanuel Azuara y María Fernanda Cruz en Medios y finalmente, pero no menos importante, estará Patricia Lozano, coordinadora de Comunicación… sabemos que cada uno de ellos tienen una vasta experiencia en sus áreas, por lo que nos brindarán el conocimiento necesario", añadió.

El evento que iniciará el día de mañana y finalizará el miércoles de la misma semana, tendrá lugar en la infoteca de Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila, y esperan recibir únicamente a alumnos de la facultad que estén cursando dicha carrera, sin embargo no descartan que en los próximos años se abra la invitación para alumnos de preparatorias que estén interesados en la licenciatura.

"Este evento se está realizando por una problemática que encontramos en los alumnos de los primeros semestres, por la poca información que cuentan, ya sea porque acaban de ingresar o porque no se da la información necesaria para conocer lo que ofrece la carrera", detalló Negrete, además agregó que el hecho de querer escoger una especialidad, no significa que no se pueda tener un conocimiento básico de las demás, "por ejemplo, si el alumno va a optar por periodismo, eso no lo exenta de conocer los procesos de la comunicación organizacional o saber de los medios y queremos que este evento sea un complemento para los comunicólogos", finalizó la joven.