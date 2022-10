Programan pago para la Sección 12 del SNTE

La Secretaría de Educación en el estado de Durango informó a la sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que derivado de las gestiones realizadas en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, se programó realizar el pago del Fortalecimiento al salario de 1%, 2% 3% el próximo 31 de octubre del año en curso.

El oficio SG/448/2022 lo envió el titular de Educación en esta entidad, José Guillermo Adame Calderón, al secretario general de dicha sección sindical, Alfonso Herrera García.

Después de este anuncio, en redes sociales surgió la inconformidad de trabajadores de la educación que están adheridos a otras secciones sindicales como la 35 y 38, pues también se encuentran a la espera del pago.

Incluso, la semana pasada hubo protestas en algunas escuelas de Gómez Palacio por dicha situación. En la secundaria técnica No. 75 "Teodoro Aguilar Bermea" del fraccionamiento Los Álamos y en la secundaria técnica No. 63 "General Lázaro Cárdenas del Río" del ejido San Felipe, el personal suspendió labores un día para reclamar el pago del Retroactivo de la Estrategia de Fortalecimiento del salario que comprende del primero de enero a la fecha y que debe ser erogado por el Gobierno federal.

EXIGEN SU PAGO

En el sitio oficial de la Secretaría de Educación, la base trabajadora de esas dos secciones sindicales comenzó a replicar el siguiente mensaje:

"Exigimos el pago del fortalecimiento al salario (3%, 2%, 1%). No en la quincena 20, el recurso llegó desde hace mucho.

Y exigimos que respeten la fecha de cada año (quincena 20) del (concepto) RZ. ¡Basta de tantos abusos al magisterio!.

Pago inmediato a todas las secciones, no sólo la 12, todos somos iguales".

También escribieron: "¿Y la sección 44 y 35?, también formamos parte del magisterio duranguense", "Es una lástima que los trabajadores de la educación del estado no podamos tener la certeza de ninguno de nuestros pagos. Ojalá señor secretario comience a hacer la diferencia con el señor que se fue y no lleve a cabo las mismas prácticas ya que no nos dejaremos.

El Sindicato somos nosotros, así que ya no nos interesa las mesas tan largas de trabajo a las que están acostumbrados a hacer".

La semana pasada y en lo que respecta a esta región, el subsecretario de Educación en la región Lagunera de Durango, Ulises Adame de León, informó al magisterio que estaba convenido con la Federación que el recurso debe llegar al estado el próximo 30 de octubre, para entregarse al día siguiente a docentes.

Recurso federal

Los docentes están inconformes por la falta de pago del Retroactivo de la Estrategia de Fortalecimiento del salario.

* Educación del estado les dijo que el recurso llega a finales de este mes.