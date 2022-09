Profeco va contra bebidas deportivas por publicidad engañosa

Luego de realizar un estudio de sueros orales, bebidas para deportistas e hidratantes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) encontró que hay algunas que utilizan publicidad engañosa e incumplen con diversas Normas Oficiales Mexicanas.

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, afirmó que sacarán algunas bebidas del mercado porque no tienen azúcares como debieran contener para dar energía, usan edulcorantes y carecen de la leyenda de advertencia de que no es recomendable para niños, pero también se pedirá que un producto cambie de nombre.

Adelantó que en la Revista del Consumidor de septiembre van a publicar un estudio en el que revisaron las condiciones de venta y cumplimiento de la norma de ocho sueros orales, ocho bebidas para deportistas y cinco hidratantes.

En esa investigación, la Profeco encontró que uno de los problemas de los sueros es que si se toman a diario, ponen en riesgo la salud porque tienen mucho sodio y pueden provocar hipertensión, retención de líquidos, generar una ingesta extraordinaria de calcio, magnesio y potasio.

Además, explicó, los sueros al ser medicinas, deben contar con la leyenda de advertencia que diga "exceso de sodio", a pesar de que se venden en tiendas.

Sheffield dijo que Genomma Lab deberá quitar el nombre de SueroX a su bebida, porque "no es suero y no se puede llamar así. Vamos a iniciar un proceso como con Nutrileche, que no es leche y que ahora se llama Nutri producto lácteo, o a Fortileche y ahora se llama Forti, fórmula láctea o, Benegastro Alivia, ahora es BNG".

Aunque tiene el nombre "no es suero, porque no cumple con la Norma Oficial Mexicana para suero, no se puede llamar SueroX, porque no es suero. No le pueden quitar la X, le tienen que quitar el Suero y nos vamos a tribunales con ellos si quieren, en caso de que no quieran cambiar la marca".

PRODUCTOS FUERA DEL MERCADO

Bio Steel Sports Drink, una bebida canadiense para deportistas, pero que en realidad confunde pues "tiene publicidad engañosa, porque una bebida de este tipo se supone que tiene azúcares y esta bebida tiene edulcorante, entonces no te da energía".

Entonces se incumple en tres aspectos: publicidad engañosa porque no da energía; no contiene azúcares como debe tenerlo una bebida deportiva, y al contener edulcorantes debe tener la advertencia de que no es recomendable para niños, como exige la norma de etiquetado.

Por eso, "está en proceso de salir del mercado, lo vamos a sacar del mercado" a partir del 7 de septiembre próximo, adelantó.

Rescata es una bebida mexicana que "tiene edulcorantes y no los declara, eso es una falta grave, que no señala contener edulcorantes y, si los contiene, debería decirlo y señalar que no es apto para niños", dijo Sheffield.