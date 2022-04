Productores temen desabasto por guerra entre Rusia y Ucrania

Productores agrícolas temen desabasto de fertilizantes e insumos debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que perjudicaría a toda la cadena de suministros en la región.

Pedro Fernández López, presidente de la Cámara Agrícola y Ganadera de Torreón, dijo que el ciclo agrícola recién comenzó y se tuvo un retraso por el desbordamiento en el canal de riego, a la altura de Gómez Palacio, lo que derivó en el cierre de compuertas en San Fernando y la derivación de un volumen por el lecho del río Nazas; sin embargo, consideró que esto no es un problema, sino que el retraso coincidió con el beneficio de las temperaturas frescas que se registraron en la región Lagunera. En cuestión de los costos, indicó que los fertilizantes siguen muy elevados, que no tuvieron alzas "normales" como la semilla y otros insumos, sino que se dispararon considerablemente, además de que no se descarta aún que se pueda enfrentar un problema de desabasto, lo que pudiera ocurrir para el fin de año y que mantiene muy preocupado al sector. "Todos los embarques que llegan se venden en el ciclo y tienen que llegar embarques para el siguiente ciclo, entonces podríamos tener desabasto, no es seguro, ya más allá del incremento, una cosa es que siembres caro y otra que no puedas sembrar, eso obviamente luego se reflejaría en toda la cadena", comentó.

TAMBIÉN LEE Campaña en apoyo a Ucrania recauda más de 10 mil millones de euros

Se estima que alrededor de 6.5 millones de ucranianos se han tenido que desplazar debido a la guerra

Consideró que las altas temperaturas no han sido de impacto en el sector agrícola, como sí lo han sido las plagas, que con el frío se pueden "adormecer" ligeramente, pero apenas sube el calor y se requiere aplicar los insumos a tiempo para controlarlas y tratar de obtener la mejor cosecha. En relación con los problemas que ha enfrentado el módulo 13 del Distrito de Riego 017 de La Laguna por el cambio de dirigencia de la pequeña propiedad al sector social, el presidente de la Cámara Agrícola y Ganadera de Torreón dijo que "sé que está muy emproblemado, sé que traen ahí temas legales, pero hasta ahí sé; he escuchado versiones de los dos lados, cada quien defiende su postura".

Por otra parte, Fernández López reconoció que no ha fluido información respecto al proyecto federal de Agua Saludable para La Laguna a la pequeña propiedad.

VER MÁS México será el país más golpeado por guerra en Ucrania: BID

El conflicto bélico esta acentuando los problemas de las tasas de inflación más altas y persistentes en las economías de primer mundo

Como se informó oportunamente en El Siglo de Torreón, ante las alzas en los costos de la fertilización, que han sido superiores al 100 por ciento, y las temperaturas calurosas que ya se registran en la Comarca Lagunera, el 2022 pinta muy complicado para el sector agropecuario, de modo que los productores deberán analizar sus opciones para no sacrificar el rendimiento de los cultivos.

Dijo que los precios "vienen por las nubes, el costo de la hectárea de fertilización se está yendo a más del doble".

A esto se suma el costo de la semilla y de los agroquímicos. Recordó que el año pasado este tema ya presentaba aumentos considerables, pero osciló entre los seis y ocho mil pesos, de modo que se ha incrementado en más del 100 por ciento.