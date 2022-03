Productores agrícolas en La Laguna aplicarán menos fertilizante

Productores agrícolas analizan aplicar apenas un 20 a 30 por ciento de fertilizante en sus tierras, ante la proximidad del ciclo agrícola y el aumento del 100 por ciento que ha tenido este insumo. Sin embargo, se advierte que esto podría derivar en cosechas muy reducidas, desabasto y mayor inflación.

Baudilio Rodríguez Abusaíd, presidente de la Confederación Nacional de Productores Rurales, explicó que los fertilizantes, en la actualidad, son vitales, pues se requiere contar con altas dosis para tener un campo productivo, pero esto se ha sumado a un alza en los energéticos y venían en aumento los fertilizantes, lo que ha empeorado con el conflicto en Ucrania.

VER MÁS El gobernador de Durango entrega apoyos del programa de suplemento alimenticio y del Seguro Agrícola

Tras ofrecer el respaldo a productores agrícolas y ganadores, afectados por los desastres naturales

"Le pediríamos al Gobierno federal que hiciera un esfuerzo para sentarse con los productores y formar un plan emergente, ya que desde que entró Andrés Manuel López Obrador, en esta zona de la Comarca Lagunera, de Coahuila y de Durango, no ha habido apoyo alguno", comentó; "necesitamos un plan de contingencia para que los productores puedan adquirir fertilizante a buenos precios".

VER MÁS Alzas en electricidad 'ahorcan' a productores agrícolas en San Pedro

Aseguran que hay aumentos en las tarifas y les facturan millones de pesos que no pueden pagar

Consideró que ha habido un buen esfuerzo del Gobierno federal con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para que no aumente la gasolina, por lo que piden que también se haga con los fertilizantes y los agroquímicos, así como los insumos necesarios en el campo. "Los productores agrícolas están en una posición muy frágil. La producción agrícola de este año está en una situación muy extrema porque realmente no hay cómo ni qué pague la subida de los fertilizantes", dijo. Señaló que el algodón ha alcanzado muy buen precio, pero los productores no tienen acceso a créditos ni la forma de sembrar la cantidad que se requeriría, de modo que en La Laguna se estima que serán 100 mil hectáreas entre agua de río y subterránea, pero serán 25 mil aproximadamente en este 2022.