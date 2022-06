Proclaman a Leticia Herrera como ganadora de la Presidencia de Gómez Palacio

En las instalaciones del PRI de Gómez Palacio las dirigencias de la alianza Va Por Durango (PRI-PAN-PRD) dieron a conocer el triunfo de la priísta Leticia Herrera Ale, candidata a la Alcaldía de Gómez Palacio, como virtual ganadora de la contienda con una ventaja -dijeron irreversible- de 15 puntos y unos 17 puntos para Esteban Villegas, el candidato de la Alianza Va Por Durango a la Gubernatura sobre sus mas cercanos competidores de la coalición Juntos Hacemos Historia que lidera Morena.

En el anuncio estuvo presente Lety Herrera acompañada de la senadora Verónica Martínez, el diputado Shamir Fernández, Thelma Guajardo del PRD de Coahuila, el presidente del PRD en Gómez Palacio, Cecilio Campos, el presidente del Partido Acción Nacional en Gómez Palacio, Mario Ibañez y el presidente del PRI en Gómez Palacio Raúl Meraz.

El dirigente del PRI, Raúl Meraz, aseguró que rescatarán Gómez Palacio y le “devolverán el brillo”.

"Nuestra ciudad necesita de manera urgente que se le atienda y exige que estos tres años de abandono y pésimo en gobierno queden como lo que fueron siempre: Una muy mala historia, y a partir de hoy reconstruir la ciudad", aseguró.

El presidente del PRI en Gómez Palacio aseguró que compromiso de Esteban Villegas es apoyar a Gómez Palacio y el de Leticia Herrera que los partidos que van en coalición y que participaron en esa alianza llegaron juntos y gobernarán juntos.

Después de eso hubo porras para don Carlos Herrera (Q.E.P.D) tras lo cual la candidata Lety Herrera dijo estar muy emocionada: “Siempre dije que qué bueno que hubiera coalición porque así juntos logramos lo que queríamos”-

Dijo que le estaría agradecido de por vida al diputado Shamir Fernández y también con Gómez Palacio y sus amigos de Coahuila.

“Ya si como lo dije en campaña que si no era Esteban, el gobernador yo no tomaba protesta ahora les digo que no me voy a esperar hasta el primero de septiembre; empiezo a ver qué necesitan en sus colonias a la voz de ya”, prometió la candidata.

Dijo que agradecer de todo corazón tener la oportunidad de ser por tercer ocasión la presidenta municipal de Gómez Palacio: “Papá no te falle te lo prometí y te lo cumplí”.

También aseguró que el pueblo de Gómez Palacio no puede esperar ni días ni semanas.

Respecto a quienes habrán de integrar su gabinete dijo: “Ya tengo listos los perfiles necesarios y los que se la partieron con nosotros en la campaña. Algunos de los que resultaron buenos anteriormente van a repetir pero habrá caras nuevas también y estoy muy contenta porque tienen la capacidad y el perfil necesario y sobre todo un requisito que exijo a quienes estén colaborando con Leticia Herrera en la administración es que tengan amor a Gómez Palacio y a su gente y el que no quiera servir le damos la gracias y que te vaya su casa”, aseguró.

Respecto si tiene pensado iniciar alguna investigación respecto a la actual administración municipal que concluye el día último de agosto de este año aseguró: “Por supuesto que se tiene que hacer; eso ni se pregunta. Ese tema ni se toca porque de que va, va”, acotó.

Los presentes coreaban “presidenta, presidenta” e inmediatamente ingresaron los mariachis tocando “El Son de la Negra” y posteriormente “Mi Gusto es”.