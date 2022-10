Proceso electoral en Coahuila no será la madre de todas las batallas: Riquelme

Cuestionado sobre el panorama electoral para la entidad, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dijo que Coahuila está listo para el proceso, para dar las garantías a los ciudadanos de que vaya a votar libremente con la paz y seguridad para hacerlo. Consideró que no será “la madre de todas las batallas”.

En cuanto al PRI, señaló que dentro de los procesos electorales que se han vivido puede haber una percepción pero los partidos políticos tienen la habilidad de renacer y volver a configurar victorias electorales.

Dijo que sí es importante ganar porque es la antesala del 2024 y de ahí se verá si funciona o no una alianza para el proceso federal. No obstante, insistió en que Coahuila tiene su propia inercia y su propia historia, que no depende de operadores políticos, de donde vengan.

En términos de la reforma electoral, el gobernador dijo que hay respeto a las instituciones, desde el órgano electoral hasta el tribunal y la sala superior, por lo que manifestó que será después de los foros cuando emita su opinión.

Consideró que los organismos han sido parte crucial de la democracia en México.

“Veremos ya cómo se procesa al final para emitir una opinión directa”, expresó.

En relación al Sistema Vial Cuatro Caminos, dijo que se supera el 40 por ciento de avance, contra un 36 por ciento que se tenía programado para esta fecha. Aseguró que no se han registrado contratiempos en las obras.