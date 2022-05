'Prioridad: atender el problema del agua', señala Samir Rivera

Para el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Lerdo, Samir Rivera González, las prioridades en Lerdo son: la atención al problema del agua potable, la mejora de los servicios públicos básicos y un mejor trato hacia la ciudadanía por parte de las corporaciones policíacas. Rescatar el Festival Lerdantino es una parte indispensable para atraer derrama económica.

Mencionó que la falta de agua potable es un grave problema que enfrenta el municipio de Lerdo, por lo cual es la principal propuesta que trae para su gobierno y aseguró que en Lerdo sí hay suficiente agua potable en los pozos del Sistema San Fernando, pero considera que el problema es que no se ha dado el mantenimiento debido a los sistemas de bombeo.

"La propuesta es agua abundante y de calidad para nuestro Lerdo y la segunda propuesta son becas para los niños de nuestro Lerdo, porque ellos son el futuro, pues como regidor estuve encargado de la comisión de Arte y Cultura y apadrinamos becas del nivel básico, que es kínder, primaria y secundaria.

"Se le tiene que dar mantenimiento preventivo a los cárcamos, a los pozos a los rebombeos y entonces no se les dieron y si no le das mantenimiento a los pozos, igual que a los vehículos, pues va a tronar, porque son fierros. Son máquinas y fallan porque están prendidos día y noche. Despidieron personas que tenían casi 30 años trabajando en Sapal y tenían una radiografía completa de cómo están las tuberías y son los que sabían. Y también, con todo respeto, al director del Sapal, que es mi amigo y todo, creo que también le falta un poquito de experiencia en el tema del agua y cuando la cabeza está mal, pues abajo también va mal", dijo Rivera.

Mencionó que falta mucha pavimentación, por lo cual también ésta es una prioridad, al igual que los servicios públicos de calidad, como la recolección de basura, el alumbrado público y la limpieza de los paseos públicos y áreas de uso común.

"También traemos la propuesta de capacitar y equipar a nuestras corporaciones policíacas, tanto la policía preventiva como los tránsitos municipales y que sean más preventivos que correctivos y tener más empatía con los ciudadanos", dijo el candidato a la alcaldía de Gómez Palacio.

Mencionó que en la administración municipal anterior se líquidó a 40 trabajadores por el problema del laudo laboral que tiene Lerdo y dijo que en la presente administración se destinaron 10 mil pesos mensuales al pago de ese laudo, lo que provocó que su relación con el presidente Homero Martínez fuera tensa en algunos momentos

"Pero bueno, la política es una cosa y la amistad es otra cosa, yo al candidato lo conocí cuando llegó a vivir a Lerdo, él es de Coneto y en ese momento andaba apoyando al exgobernador Jorge Herrera y se quedó a vivir y bueno esto se acaba, no hay que confundir la política con la amistad", dijo Rivera.

Destacó que hace más de 3 años recibió la invitación por Movimiento Ciudadano, al cual calificó como un partido fresco, un partido joven que va creciendo y por eso hoy forma parte del Cabildo y destacó que obtuvo en esa elección más de 7 mil votos.

LA ESTRECHA RELACIÓN CON SU MADRE

Samir Rivera es ingeniero industrial y también fue presidente del DIF municipal en la pasada administración, cuando su madre, la exalcaldesa de Lerdo, María Luisa González Achem, estuvo en el poder. Adicionalmente forma parte de un grupo de políticos jóvenes de Lerdo que debido a la cercanía que tienen con su madre y a su vez el cariño que esta última expresa públicamente ante la opinión pública hacia su hijo, es que le han puesto algunos motes que hacen alusión a este vínculo, que lejos de molestar al candidato le causan gracia e incluso en sus redes sociales ha llegado a postear "¡Ay Madre!" en alusión a los personajes de el modesto Gordolfo y doña Naborita, del programa setentero del show de Los Polivoces.

El candidato a la alcaldía de Lerdo, Samir Rivera, habló sobre esta estrecha relación que tiene con su madre, misma que se fortaleció durante una época difícil por un problema de salud, del cual ha sido bastante abierta la exalcaldesa, mismo que causó una gran preocupación en toda la familia.

"Cuando iba a nacer mi hija Sofía, la mayor que hoy tiene 17 años, me dijo mi mamá 'oye hijo, me detectaron cáncer, es un cáncer muy agresivo, se va ramificando y el doctor me da tres o seis meses de vida' y entonces ella se empieza a preparar, empieza hacer testamento y me dice 'te encargo esto, lo otro', hacer todo lo que hacen las mamás y total que estuvo muy difícil la situación", expone.

Recordó que ella era directora de un CBTIS 159 y tenía que sacar adelante la generación, "entonces yo la llevaba a las radioterapias en Durango y se regresaba a trabajar y se le empezó a caer su cabello y pues un día llegó ya pelona y pobrecita lloraba mucho y yo me fui con los amigos y les dije, '¿tienen una maquinita?', y me rapé y le dije 'vámonos juntos a la calle rapados'. Yo siempre me he solidarizado con ella, en ese momento pues fue un lloradero y cuando lo plática me hace llorar porque sí me rape para que no se sintiera triste y yo le dije vámonos a la calle así, pelones", recuerda Samir.

Menciona que por ello valora mucho que ella está con vida, pues es un gran apoyo para él.

LLEVAR AGUA Y CULTURA

Dijo que en el caso del ejido La Mina, que se encuentra después de Rancho Güero y La Luz, dijo que falta unir la carretera y que le llega el agua una sola vez cada ocho días y solamente por unas horas y que en esa parte se comprometió a llevarles agua. "Pues tengo la capacidad, el conocimiento y la gente que me respalda para lograr resolver el problema del agua y el tema de las becas y el tema de los servicios públicos, además del campo, porque está muy olvidado", dijo.

Destacó que se requieren de expertos en poder bajar proyectos productivos para ayudar al campo, sin necesidad de entrar en temas de corrupción o "moches".

"Hay que ayudar y pensar siempre en la gente del campo, porque son los que más trabajan. Otra de nuestras propuestas es rescatar el Festival Lerdantino", acotó Rivera, quién considera que el festival es un evento que puede atraer grandes ramas económica, además de posicionar a Lerdo en el mapa nacional en arte y cultura.