PRI va a votar en contra de la reforma electoral de AMLO: 'Alito' Moreno

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que su partido está firme en rechazar la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador porque, dijo, lastima la autonomía de la autoridad electoral y debilita al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En conferencia de prensa, "Alito" Moreno puntualizó que el PRI no tiene una contrapropuesta de reforma electoral y afirmó que los diputados priistas están listos para que se ponga en marcha el proceso legislativo y votar en contra de la reforma del presidente López Obrador.

"Se los digo para que no haya suspicacias: está claro, el PRI va a votar en contra de cualquier iniciativa de reforma que lastime la autonomía, que debilite al Instituto Nacional Electoral o al Tribunal Federal Electoral, eso está claro", recalcó.

"El PRI no presentó ninguna iniciativa de reforma como partido, como grupo parlamentario, esto es muy importante porque nosotros entendemos que hay que discutir todos los temas, pero hay temas más importantes para el país, los temas de seguridad, los temas de educación, los temas de salud, los temas de generación de empleo y de crecimiento económico, el apoyo al campo, esos son los temas, entonces nosotros no tenemos ninguna contrapropuesta", dijo Moreno Cárdenas.

Agregó que el PRI, junto con el resto de las fuerzas políticas, excepto Movimiento Ciudadano, participa en el Grupo de Trabajo conformado en la Cámara de Diputados para analizar las más de cien iniciativas que existen en materia electoral, pero advirtió que una reforma constitucional tiene que salir obligadamente por consenso.

"El voto (del PRI) es en contra de lo estructural, de lo formal, de lo que lastime la autonomía, debilite al órgano electoral y rompa el régimen democrático. En el PRI jamás votaremos nada de eso", insistió.

Dijo que Morena está en libertad de impulsar las reformas a leyes secundarias que desee, pero subrayó que de hacerlo, aunque sea legal porque cuenta con los votos necesarios para aprobar cualquier reforma a leyes reglamentarias, demostrará su grado de autoritarismo al imponer cambios a la legislación.

"Yo creo que las grandes reformas electorales de este país deben de llevar el consenso de todos, y en su decisión está lo que habrán de demostrarle a la sociedad, porque hay que tenerlo claro: en ese tema, en las leyes secundarias, ellos tienen los números, no necesitan a la oposición. Nosotros lo que esperamos es que siempre hay que construir con consenso, a favor de todos, para que tengamos un andamiaje electoral competitivo, transparente, autónomo, fuerte, sólido, democrático y donde estemos todos", subrayó.

Sobre la propuesta presidencial de reducir el financiamiento a los partidos políticos, Alejandro Moreno afirmó que se trata de un falso debate, porque el gobierno quiere quitarle presupuesto a los partidos para que no haya competencia política en México.

"El gobierno hoy está utilizando todos los recursos de los programas sociales y lo que quiere es quitarle el dinero a los partidos políticos para que no tenga competencia política, eso es lo que quiere hacer, entonces no hay que caer en ese falso debate. "Los partidos políticos tienen el financiamiento público transparente, fiscalizable, para rendir cuentas, pero no hay que caer en ese falso debate porque el gobierno con todos los programas sociales, con todos los recursos que todos los días lo hace con sus aspirantes en campaña sin rendir cuentas, no respetando la ley (…) y debe tener consecuencias lo que han hecho en las últimas semanas y meses, porque "¿En calidad de qué están recorriendo el país, funcionarios públicos, los aspirantes, las corcholatas?", señaló.