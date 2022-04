PRI presenta a coordinadores de campaña de Homero Martínez; todos eran sus directores

Directores de Servicios Públicos; Desarrollo Social; Plazas y Mercados; Protección Civil; Instituto Municipal de Planeación; y Arte y Cultura de la actual administración municipal; se sumaron al equipo de organización de la campaña del alcalde Homero Martínez Cabrera, quien busca ganar la reelección en Lerdo el próximo 5 de junio. Todavía no se define si el presidente habrá de solicitar licencia o no ya que la ley actual no le impide ejercer el cargo.

Fueron presentados por el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Lerdo, Juan José Carrillo Aldaba, quien informó que todos presentaron su renuncias correspondientes para sumarse a la campaña de la Alianza conformada por PRI, PAN y PRD. Carrillo Aldaba dio a conocer el primer bloque de coordinadores de la campaña de Homero Martínez Cabrera en las instalaciones del PRI en Lerdo y en presencia de los mismos.

Acudió la secretaria general, María de la Paz Favela, y el delegado del Comité Directivo Estatal en Lerdo, José María Alcántar Chávez.

Los priistas dijeron que son un partido de estructuras bien organizado, razón por la cual se presentaron a estas personas.

Destaca que el coordinador general de la campaña del alcalde, Homero Martínez Cabrera, en su nueva faceta como candidato es Ramón Acosta Barrios, quien era el jefe de Plazas y Mercados del Municipio y ahora será quien lleve la directriz en el tema electoral.

Isabel Macías Sifuentes, que era la directora de Protección Civil, será la encargada de la estructura electoral.

Daniel Salazar Gallegos, quien era el director de Desarrollo Social del Municipio, será el encargado del activismo en favor de la alianza partidista, lo que se refleja en el voto ciudadano.

El encargado de logística de la campaña será quien fuera el director de Servicios Públicos Municipales, Francisco Javier Urruticochea Ortiz.

En el tema de agenda para visitas a la estructura la sociedad civil organizada y recorridos de en el municipio estará a cargo de Rosalío Valenzuela Alvarado, quien era el director del Instituto Municipal de Planeación.

En cuanto a los eventos de la campaña estará a cargo quien fuera director de Arte y Cultura de Lerdo, José Guadalupe Flores Macías.

Carrillo Aldaba mencionó que todos presentaron con tiempo sus renuncias en las instancias correspondientes.

Dijo que están valorando la posibilidad de que el alcalde Homero Martínesz Cabrera siga gobernando y posteriormente a partir de cierto horario inicie su campaña o también la otra opción es que pida licencia y se dedique de lleno a la campaña durante todo el día.

“El presidente trae los tiempos marcados en cuanto a la posibilidad de solicitar una licencia que es algo que todavía se está valorando”, dijo el delegado del Comité Directivo Estatal en Lerdo, José María Alcántar Chávez.

El próximo miércoles inician las campañas en los tres municipios del primer grupo que son Durango, Gómez Palacio y Lerdo y en el inicio de campaña se realizará un evento por la tarde en Lerdo.

Carrillo Aldaba mencionó que a través del equipo de activismo harán una gran campaña de tierra y que no tienen duda de que van a estar en buen ánimo de la gente una vez iniciadas las campañas.

“Tenemos mediciones de los posicionamientos que cada competidor tiene y en ese sentido estamos muy positivos de que la simpatía y la fortaleza de nuestro abanderado está en muy buen posicionamiento”, dijo el dirigente local del PRI.

Mencionó como antecedente que en 2019 ganaron la mayoría de los municipios excepto dos que fueron Gómez Palacio y Otaez y que en 2021 dijo ganaron 11 de 15 distritos locales.

“La alianza va de manera ascendente pese a que ellos (Morena) ocupan los programas sociales para promocionar el voto”, acotó.