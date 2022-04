PRI de Lerdo también califica consulta del 10 de abril como un 'farsa'

El PRI de Lerdo, Durango, se sumó a la crítica que se hiciera en el PRI de Coahuila por la consulta de Revocación de Mandato del próximo que se habrá de votar el 10 de abril calificándolo como una “farsa” y también exhortaron a la militancia priísta a no hacerle “el caldo gordo” al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Los ciudadanos votaron por Andrés Manuel en el 2018 por 6 años y no nos vamos a prestar a esa simulación donde el único objetivo es promoverse él y su partido y gastar recurso que por cierto no son un gobierno de austeridad”, dijo Juan José Carrillo Aldaba, presidente local del PRI.

El delegado del Comité Directivo Estatal en Lerdo, José María Alcántar Chávez, enfatizó que el Gobierno Federal está utilizando recursos públicos para promocionar a sus propios candidatos: “Les urge que Andrés Manuel esté en las boletas por eso insistieron con el INE para que fuera el 10 de abril. Los priistas no habremos de asistir a una farsa porque eso es y porque no tienen ninguna razón de ser ya que cualquier resultado va a ser el mismo por eso mismo hacemos un llamado a toda nuestra militancia para que no acudan el domingo”, declaró

Mencionó Carrillo que el ciudadano es libre de hacer lo que quiera pero el llamado lo hacen a la militancia para que no caigan en ese tipo de engaños, enfatizó.

“No vamos a hacer el caldo gordo a alguien que definitivamente está buscando otro objetivo que no es votar por la revocación de mandato”, dijo Carrillo.

Critican al Gobierno de Gómez Palacio

“Nosotros tenemos aquí a una calle que nos divide de Gómez Palacio dense cuenta y hagan un comparativo de Gómez Palacio y Lerdo simplemente allá no hay obras, díganme una obra de Gómez Palacio... No la hay y la gente se da cuenta. Definitivamente los de enfrente van a ser un rotundo fracaso...Ya la gente los está conociendo y dicen pues si no pueden con Gómez Palacio ¿Cómo van a poder con el estado?”, declaró Carrillo Aldaba.