Prevén concretar traslado a CDMX

Por complicaciones no fue posible trasladar a cuatro pacientes con meningitis a la Ciudad de México para su atención, informó el gobernador Esteban Villegas Villarreal, quien detalló que se había acordado con el Instituto Nacional de Neurología y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) dicha acción.

"Cuando las empezamos a mover hubo descompensaciones, no tuvimos la oportunidad de estabilizarlas en ese momento y bueno pues no pudieron volar, en eso están", dijo.

Explicó que siguen disponibles los espacios y tanto la Marina como la Guardia Nacional prestaron las aeronaves especiales para el traslado.

Mientras tanto, aseguró que no les falta el tratamiento, "en manos de Dios por supuesto, es un tema que es nuevo para todos, es como cuando empezó el COVID que no sabíamos exactamente qué podía pasar, pero bueno, los expertos están; hoy y ayer llegó un equipo del Insabi también que están aquí, la Cofepris sigue de manera presente, los expertos siguen dando todo lo que está en nuestras manos y tratando de que con estos tratamientos podamos tener buenos resultados", citó.

Afirmó que hay buenos avances de las instancias que realizan la investigación y reiteró que por ningún motivo quedará impune la muerte de estas madres.

Las investigaciones se mantienen en dos líneas, por un lado trabaja la Fiscalía General del Estado; y por otro, la Cofepris que está en la revisión de las muestras que se han llevado a México. "Yo no quisiera adelantarme, pero creo que pronto va a haber alguna respuesta, ya eso queda prácticamente en la Cofepris, nosotros estamos dándoles toda la información y apoyando en todo lo que nos están pidiendo", estableció.

Y aseguró qué habrá una estrategia para dar apoyo a los padres que perdieron a sus esposas y a los que las tienen aún en el hospital ya que no pueden trabajar porque están al cuidado de sus hijos.

FAMILIARES DE PACIENTES VIVIEN CON MIEDO

Los familiares de pacientes con meningitis aséptica viven con temor y miedo a lo que pudiera suceder y más cuando de repente escuchan que ya falleció una; el nerviosismo se ha vuelto parte de su vida.

Afuera del Hospital General 450 deambula Pedro, de 51 años, en espera de la hora de visita para entrar a ver a su esposa Ana de 45 años, a quien tiene como paciente sospechosa de meningitis aséptica.

Ana fue operada en marzo de este año, pero no por labor de parto, sino por una hernia umbilical y le aplicaron la llamada "raquea" o bloqueo general por anestesia, pero la cirugía presentó un problema y a mediados del mes de septiembre volvieron a internarla para una nueva cirugía por el mismo problema, la hernia umbilical y de nueva cuenta le realizaron el bloqueo general de anestesia (raquea).

Durante octubre Ana empezó a sufrir de dolores de cabeza intensos, la semana pasada no solo se intensificaron los dolores de cabeza, sino que ella empezó a tener fiebre y mareos, por lo que acudieron la mañana del sábado pasado con su médico para una valoración.

La doctora que la atendió y que es la que ha estado llevando su caso de hernia umbilical al ver la sintomatología de Ana los mandó de inmediato al módulo especial para casos de meningitis instalado en el Hospital General 450

La tarde del sábado, Ana fue internada, le han hecho ya algunas pruebas y a decir de Pedro, el esposo de Ana, le sustrajeron líquido de la columna.

Durante todo el domingo han estado a la espera porque el neurólogo no acudió, pero ignoran si no lo hizo porque no habían llegado los resultados, pero durante el domingo no les dijeron nada.

"Es muy feo, es vivir con temor, con miedo; el sábado ahí en cama mi esposa supo que ese día falleció una mujer por meningitis, y el domingo les comunican que había fallecido otra, así que... es vivir con temor", comentó Pedro.

Dijo que ellos no escuchan mucho los medios de comunicación y en ningún momento les cruzó por la mente la idea del problema grave que había de meningitis aséptica y no habían asociado el malestar de Ana con este problema hasta que la doctora los mandó al hospital donde se enteraron de todo lo que estaba pasando.

Pedro ya habló con sus tres hijos, todos ellos mayores de edad, quienes al igual que a él les entró el miedo por lo que pueda sucederle a su mamá y más cuando dos días seguidos, los primeros dos que Ana estuvo internada, fallecieron dos mujeres por ese mal.

Lo cierto es que, así como Pedro se encuentran otros esposos y padres de familia que tienen a su pareja y madre de sus hijos internada por meningitis aséptica, e incluso, entre los familiares de estos pacientes ya han creado una hermandad a tal grado que se apoyan mutuamente.

En pocos días se han conocido bien y si alguno necesita algo, los demás están ahí para darse apoyo, pero no dejan de vivir con el temor y miedo de lo que pudiera llegar a suceder.