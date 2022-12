Prevén alza de casos de depresión y ansiedad

En este temporada navideña, el Centro de Integración Juvenil (CIJ) Torreón prevé un incremento en el número de atenciones de salud mental, como se ha venido registrando desde el mes de septiembre, sobre todo por casos de depresión, ansiedad y de ideación suicida.

De acuerdo con sus registros, al corte del mes de noviembre se han brindado 204 servicios que representan cerca de un 30 por ciento del total de servicios prestados casi al cierre del año.

Recordar que el servicio de atención a la salud mental, se implementó durante la pandemia del COVID-19, ante la presencia de una serie de padecimientos que se originaron a causa de este padecimiento que puso en jaque al mundo entero.

"Es el primer año que estamos formalmente trabajando ya con expedientes, con el tema de la pandemia, fueron muchas intervenciones breves de emergencia y a partir de este año se regulariza el tema de dar tratamiento a salud mental", explicó Cecilia Martínez, responsable del CIJ Torreón.

Así mismo, comentó que hasta antes del mes de septiembre se habían reportado 170 servicios, cifra que se incrementó en dos meses hasta las 207, y los pacientes siguen llegando para solicitar atención en el tema de salud mental.

El grueso de la demanda que se ha registrado se encuentra entre jóvenes de los 15 a los 24 años de edad, en donde el 60 por ciento corresponde a menores de edad de los 15 a los 17 años.

"Seguimos manteniendo esta demanda de pacientes jóvenes, desde 15 y 24 años de edad, y los principales motivo de consulta siguen siendo la ansiedad, las conductas autolesivas (cuando una persona se hace daño a si mismo a propósito) y por ideación suicida (pensamientos o planes relacionados con el suicidio)", detalló la responsable del CIJ Torreón.

Mencionó que dentro de estos pacientes sí hay quienes han intentado quitarse la vida.

Y es que de acuerdo con Martínez, es precisamente en esta fecha cuando se presenta comúnmente el síndrome de depresión estacional.

"Estas fechas remueven recuerdos, situaciones y bueno ahorita en la salida de la pandemia con tantas pérdidas que las familias han tenido, no nada más pérdidas de personas o seres queridos, sino también de trabajo, cambios de casa, etc., entonces sí es un mes en el que deberemos estar muy vigilantes, todos de todos", dijo.

El llamado es sobre todo para los adultos para que estén pendientes ante cualquier cambio en el comportamiento de sus hijos.

"La recomendación es que puedan hablar de lo que pasa, los problemas de salud mental se incrementan cuando no se hablan y cuando no se pide ayuda respecto a una situación que afecta, entonces los papás, que busquen ayuda, si tienen una sospecha que no lo dejen pasar", dijo Cecilia Martínez.

Informó también que el Centro no cerrará en esta temporada. "Seguiremos trabajando de manera regular, y ahora debido a los días festivos, el fin de semana estaremos trabajando de manera normal".

Para mayor información, los interesados podrán comunicarse a los teléfonos 87-17-16-88-24 y al 87-17-16-88-33.