Presupuesto para CEDH, insuficiente

Durante el ejercicio fiscal anterior se redujo el presupuesto para la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y, aunque el de este año 2022 fue mejor, aún es insuficiente, reconoció la presidenta del organismo autónomo, Karla Obregón Avelar.

"Hasta ahorita el personal es poco, estamos hablando alrededor de 66 personas, sin embargo, el presupuesto alcanza prácticamente casi para cubrir lo que es la nómina y gastos muy indispensables", indicó.

Y estableció que este número de empleados no es suficiente para llevar a cabo los proyectos que se requieren. "No, definitivamente no, estamos hablando de alrededor de 66 personas para Derechos Humanos, en todo el estado, un tema que es muy novedoso, como sabemos a raíz de la reforma de 2011 y que sin duda en estos nuevos tiempos debe de impactar en todos los renglones que tengan que ver con el gobierno", agregó.

Por lo que aseguró que ya se trabaja en una propuesta que se planteará a los legisladores, "hacer un presupuesto participativo, pero desde luego estratégico y uno de los proyectos sería que la Comisión crezca a nivel estatal y también que tuviera sus propias oficinas".

Y, aunque aseguró que hay presencia en buena parte del estado, dijo que es la zona norte donde se requiere instalar un módulo de manera prioritaria.

En otro tema, habló sobre el caso de la mujer transgénero que fue encontrada sin vida en el Barrio de Tierra Blanca, el cual dijo que se investigará.

"Únicamente lo vi a través de las redes sociales (...) lo que hemos visto, de oficio podemos realizar el levantamiento de la queja y algunas diligencias, lo estamos haciendo, este tema no lo hemos iniciado aún. Pediré a las visitadoras que hagan la investigación conducente y trataremos de dar seguimiento como fue el tema también de la muchacha que tuvo un problema con su cesárea, en el tema de la Normal Aguilera hemos estado también muy pendientes", señaló.

Refirió que de las 580 quejas que van en lo que va del año, 180 están en proceso de investigación, de las cuales, por mes, una corresponde a posibles actos de discriminación hacia el sector de la diversidad sexual.