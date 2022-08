Presionarán diputados para que el proyecto de Agua Saludable avance

El diputado federal Antonio Gutiérrez Jardón señaló que no han sido convocados, como legisladores, a ninguna mesa de trabajo para conocer los avances del proyecto de Agua Saludable para La Laguna, por lo que declaró que "al día de hoy, yo veo algo muy turbio porque no tenemos información, no tenemos avances, hay recursos asignados de manera discrecional, no tenemos informes, etc. etc. podría mencionar muchas cosas más".

Se refirió a los tiempos de la obra y consideró que el gobierno federal podría inaugurar solamente una primera etapa para el 2024, pese a que se ha manejado como un gran proyecto, por lo que advirtió que "si no se concluye de nada sirve".

Indicó que tampoco ha habido un acercamiento con los municipios para los temas de infraestructura hidráulica. Señaló que el gobierno federal ha manejado que van en tiempo y forma pero es evidente que existe un retraso y que no avanzan las obras.

Se comprometió a gestionar y presionar para que el proyecto avance, pues dijo que se ha respetado el tema pero "ya son dos años y es momento de que se rinda un informe al respecto".

EXIGIRÁN DIPUTADOS CRONOGRAMA DE OBRAS DE AGUA SALUDABLE

Shamir Fernández Hernández, diputado federal. (FABIOLA P. CANEDO / EL SIGLO DE TORREÓN)

El diputado federal Shamir Fernández Hernández consideró que se requiere de más transparencia en el proyecto de Agua Saludable, pues muchas licitaciones se han hecho por asignación directa y son muchos recursos los que no se han aplicado, además de que se busca una mayor participación de las empresas locales en las obras.

"Falta mucha obra por hacer y no creo que terminemos en el 2024 si no le apuramos en el tema de licitación, sí falta mucho por hacer, tenemos que trabajar bastante para que no vaya a suceder lo que está pasando en Monterrey, no va a ser así porque nosotros sí tenemos previsión de muchas cosas pero sí necesitamos apurarle al plan de Agua Saludable", expresó.

Refirió que se han solicitado reuniones con el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo, y se han tenido algunas pláticas con él, sin embargo, buscarán estar presentes en el sitio de las obras, a fin de conocer cómo van evolucionando en relación al cronograma de construcción, mismo que también se solicitará.

"Es un tema que en la comisión (del agua, en la Cámara de Diputados) estamos viendo", dijo.

Consideró que, ante el lento avance, será complicado ejercer los 14 mil millones de pesos que se tienen contemplados para este programa, en un lapso de dos años. Recordó que hay un presupuesto para los municipios, de forma que puedan avanzar en obras para la conducción del agua, líneas subterráneas y tanques de almacenamiento, pero los montos no han aterrizado por parte del gobierno federal.

"No es un tema de un día para otro, por eso tenemos que trabajar y presionar para que ya empiecen a trabajar los municipios con los presupuestos que tiene la Federación", dijo.