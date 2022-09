Presión a ministros, solo en la mañanera, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la única presión que ha hecho a los ministros de la Corte sobre la eliminación de la prisión preventiva oficiosa es abordar el tema en sus conferencias mañaneras.

El jefe del Ejecutivo aseguró que no es igual a los presidentes anteriores que presionaban a los integrantes del Máximo Tribunal del país para votar a favor o en contra de ciertos temas.

"No, no, nosotros no somos iguales. Puede ser que sea presión porque tocamos el tema, ¿cómo no vamos a tratar el asunto si es delicadísimo? Yo no hablo de los jueces, yo hablo desde aquí porque sé la importancia y la fuerza que tiene la opinión pública en una democracia".

Insistió en que si el Poder Judicial invalida el artículo 19 de la Constitución interviene en la esfera de otro poder, y puso el caso del ministro Alberto Pérez Dayán, quien dijo que está en contra porque la Corte no puede modificar un artículo constitucional.

"Imagínese que el juez va a decidir si una persona queda en libertad o se mantiene, se borra al Ministerio Público. ¿Y el derecho a las víctimas? ¿Y a quiénes se libera? A los que tienen dinero, a los que tienen influencia. Pero es hasta un riesgo para los jueces, porque es plata o plomo".

El presidente planteó que lo ideal es que se proponga la reforma constitucional y al mismo tiempo se defina un mecanismo de purificación del Poder Judicial, porque si impera la corrupción en los jueces no hay justicia.

Señaló que la figura de prisión preventiva ha ayudado a su gobierno en el combate al crimen y retirarla conlleva a riesgos como perder la vida.

"Sí nos ayuda porque es un gran esfuerzo y mucho riesgo; han asesinado a policías, a militares, presidentes municipales, porque los encarcelan, los jueces los liberan y ajustician, hay venganza. No se puede eso, no se puede", aseveró.

López Obrador dijo que las personas inocentes o que no han recibido sentencia están en prisión por la corrupción que imperaba en el régimen, porque si no hay sentencias es porque no se cumple la Constitución.

"Porque hay corrupción, porque la Constitución establece que tiene que haber justicia pronta, expedita, y por el autoritarismo y por todo esto que prevaleció durante mucho tiempo".

Reconoció que hay miles de inocentes detenidos, pero si hay un gobierno que está comprometido con la justicia ese inocente aprehendido sale porque sale.

"No sale si hay consigna, si desde el Ejecutivo, como era antes, se decidía quién salía y quién no, y se fabricaban delitos, pero tenemos que ir hacia una auténtica, una verdadera legalidad".

Recordó que su administración ha buscado mecanismos para ayudar a personas que permanecen injustamente en la cárcel porque no se debe permitir que ninguna gente que sea inocente esté en prisión.

"Se cuenta con el apoyo de la Suprema Corte, del presidente de la Suprema Corte, pero sí es un procedimiento muy tardado donde hay tortura, donde hubo tortura, que está demostrado, cómo tenerlos en la cárcel, o sea, mínimo reponer el procedimiento, revisar el caso".