Presidente del comité ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción alerta sobre reforma de AMLO

Francisco Ciscomani Freaner, presidente consejero del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), alertó este jueves por la tarde que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma que busca desaparecer la Secretaría Ejecutiva de ese sistema y fusionar 16 organismos desconcentrados en diversas secretarías.

Al participar en la primera sesión ordinaria 2020 del Comité Coordinador del SNA, Francisco Ciscomani Freaner pidió a los integrantes de ese órgano, entre ellos, Roberto Salcedo, secretario de la Función Pública (SFP), a exhortar al Ejecutivo federal a que "repiense" esta iniciativa y la Secretaría Ejecutiva del SNA continúe.

"Ha llegado a mis manos un proyecto de iniciativa y la intensión del señor Presidente, la cual yo respeto en este clima de austeridad, de eventualmente proponer que algunas instituciones es sean básicamente fusionadas, que tiene grados de autonomía distintas, con secretarías de Estado, pero en el caso de la Secretaria Ejecutiva del SNA, viene pues prácticamente desaparecido.

"La iniciativa me preocupa, porque si bien es cierto, la intensión del Presidente que respeto, es loable, de tener economías para destinarlas a programas de todo tipo, programas que tiene él dentro de su esquema de gobierno particularmente programas sociales, sí me parece que la Secretaria Ejecutiva del SNA ha demostrado por mucho ser una institución eficiente no solamente en términos presupuestales, sino de logros en las construcción de un SNA que es complejo, que tarda, y que estamos ahora en vías de pasar a la nueva etapa por así decirlo.

En la reunión que se realizó de manera virtual, Francisco Ciscomani Freaner agregó: "Yo sé que ustedes conocen a diferentes agentes políticos, cercanos a la Presidencia, muchos de ustedes conocen al Presidente , yo quisiera plantearles esta situaciones, reflexionar con ustedes y realmente ver si eventualmente no de forma oficial, podemos, o sea no de forma oficial, podemos hacer un exhorto para que se repiensen estas iniciativas y la Secretaría Ejecutiva del SNA prevalezca como lo ha hecho hasta ahora haciendo un trabajo sistemático, un trabajo que nos sirve, un trabajo contundente que auxilia y que nos lleve pues a un mejor estadio", comentó.

Ciscomani Freaner adelantó que independiente de este llamado, el Comité de Participación Ciudadana del SNA pedirá al presidente López Obrador que retire esta iniciativa y que deje continuar la Secretaría Ejecutiva.

"Nosotros en lo particular, como Comité de Participación Ciudadana, vamos tomar una posición pidiéndole de forma respetuosa al Presidente si vemos a que esa iniciativa continua, que retira esa iniciativa, que repiense esta parte y que deje continuar los trabajos con este brazo que es el pilar del SNA".

Destacó que la Secretaría Ejecutiva ha seguido "el clima de austeridad al pie de la letra" y que su presupuesto lo ha reducido en cerca del 40%, pues pasó de un presupuesto en 2017 que fue de 224 millones de pesos a un presupuesto para 2022 de 124 millones de pesos.

"Pasar de un presupuesto que tuvo en 2017 de 224 millones de pesos a un presupuesto actual en 202 de124 millones de pesos, no quiero decir que se fue a la mitad, pero les puedo decir que básicamente estamos hablando de un 40 y tantos de reducción del 20% de la plantilla también".

Al tomar la palabra, María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, evitó opinar sobre lo expresado por Francisco Ciscomani Freaner acerca de la iniciativa del presidente López Obrador.

"Reconocer tu labor en estos meses en la Presidencia, sobre lo demás yo creo que no tengo elementos para opinar y me quedaría solamente con la felicitación para tu trabajo", dijo.